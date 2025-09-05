Спасет, когда нужно быстро приготовить сытный ужин: рис с мясными шариками

Рис с мясными шариками — это блюдо спасет, когда нужно быстро приготовить сытный обед или ужин. В нем сочетаются нежные тефтели, пропитанные томатным соусом, и рассыпчатый рис, который впитывает все соки и ароматы.

Для приготовления смешайте 300 г мясного фарша с мелко нарезанной луковицей, солью, перцем и 1 яйцом. Сформируйте небольшие шарики. Обжарьте их на сковороде до золотистой корочки. Отдельно отварите 200 г риса до готовности. На той же сковороде, где жарились шарики, потушите 2 ст. л. томатной пасты с 100 мл воды, добавьте специи по вкусу. Верните мясные шарики в сковороду, тушите 5–7 минут. Подавайте рис, политый соусом, с мясными шариками.

Это блюдо получается нежным, сочным и очень ароматным, а готовится всего за 20 минут, что делает его идеальным выбором для буднего дня.

