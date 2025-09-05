Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 19:32

Спасет, когда нужно быстро приготовить сытный ужин: рис с мясными шариками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рис с мясными шариками — это блюдо спасет, когда нужно быстро приготовить сытный обед или ужин. В нем сочетаются нежные тефтели, пропитанные томатным соусом, и рассыпчатый рис, который впитывает все соки и ароматы.

Для приготовления смешайте 300 г мясного фарша с мелко нарезанной луковицей, солью, перцем и 1 яйцом. Сформируйте небольшие шарики. Обжарьте их на сковороде до золотистой корочки. Отдельно отварите 200 г риса до готовности. На той же сковороде, где жарились шарики, потушите 2 ст. л. томатной пасты с 100 мл воды, добавьте специи по вкусу. Верните мясные шарики в сковороду, тушите 5–7 минут. Подавайте рис, политый соусом, с мясными шариками.

Это блюдо получается нежным, сочным и очень ароматным, а готовится всего за 20 минут, что делает его идеальным выбором для буднего дня.

Ранее стало известно, как приготовить картофельную запеканку с куриной печенью: простой рецепт бюджетного ужина.

рис
фарш
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Люберцах сдается квартира великого поэта
Эскорт, наркотики и ссоры с дочерью: как сейчас живет Дана Борисова
Смерть на линейке и труп в ночном кафе: главные ЧП недели
«Против СВО»: Мизулина вывела Крида на чистую воду
Стало известно, что Трамп тайно посылал своих разведчиков в КНДР
Названы марки самых угоняемых машин в России в 2025 году
Шуфутинский признался, как относится к Розенбауму на самом деле
Ветеран СВО отделался штрафом за жестокое избиение тещи
Появились новые подробности о расследовании убийства генерала Кириллова
Стало известно, как конфискация активов России ударит по евро
Американист раскрыл план Трампа по «вьетнамизации» Украины
Кровь с потолка начала капать на пациентов одной больницы
Психиатр усомнился в достоверности слов Аглаи Тарасовой в суде
В ЦСКА заявили о смерти своего экс-игрока
«Энергосберегающий» танцор Булановой прокомментировал слухи об увольнении
В России опровергли слухи о поставках яиц в США
Возвращение в РФ, «Третье сентября», мнение об СВО: как живет Шуфутинский
Трампа пригласили в одну страну СНГ в «удобные сроки»
Ученые нашли способ выявлять зависимость от лутбоксов у детей и подростков
Названа граница бедности в России
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.