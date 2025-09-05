Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025

Фаршированные перцы по-турецки! Вкусный вариант привычного блюда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаршированные перцы по-турецки! Вкусный вариант привычного блюда! Ароматные мини-перчики с сочной начинкой из говяжьего фарша, грибов и каперсов — настоящее наслаждение! Запечённые до золотистой корочки, они идеально сочетаются с нежным йогуртовым соусом с тахини и лаймом. Это блюдо украсит ваш стол и удивит гостей ярким вкусом.

Ингредиенты

  • Мини-перчики — 15 шт.
  • Говяжий фарш — 250 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Чеснок — 4–5 зубчиков
  • Каперсы — 2 ч. л.
  • Петрушка — 6–7 веточек
  • Соль — 1 ч. л.
  • Чёрный перец — 0,5 ч. л.
  • Сливочное масло — 30 г
  • Сливочный сыр — 2 ст. л.

Для соуса

  • Йогурт — 5–6 ст. л.
  • Тахини — 1 ст. л.
  • Цедра половины лайма
  • Сок половины лайма
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Чёрный перец — щепотка
  • Паприка — 0,5 ч. л.

Приготовление

  1. Обжарьте фарш с измельчёнными шампиньонами, чесноком и каперсами, добавьте соль, перец и рубленую петрушку. В конце вмешайте сливочное масло и сыр — начинка готова.
  2. Аккуратно наполните перчики, выложите в аэрогриль или духовку и запекайте 15–25 минут при 200 °C. Для соуса смешайте йогурт, тахини, цедру, сок лайма, соль, перец и паприку. Подавайте перцы тёплыми с соусом — вкус бесподобный!

Ранее мы готовили фаршированные перцы по-новому! С этой добавкой они получаются особо нежными.

перцы
фарш
простой рецепт
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
