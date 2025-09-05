Фаршированные перцы по-турецки! Вкусный вариант привычного блюда! Ароматные мини-перчики с сочной начинкой из говяжьего фарша, грибов и каперсов — настоящее наслаждение! Запечённые до золотистой корочки, они идеально сочетаются с нежным йогуртовым соусом с тахини и лаймом. Это блюдо украсит ваш стол и удивит гостей ярким вкусом.

Ингредиенты

Мини-перчики — 15 шт.

Говяжий фарш — 250 г

Шампиньоны — 200 г

Чеснок — 4–5 зубчиков

Каперсы — 2 ч. л.

Петрушка — 6–7 веточек

Соль — 1 ч. л.

Чёрный перец — 0,5 ч. л.

Сливочное масло — 30 г

Сливочный сыр — 2 ст. л.

Для соуса

Йогурт — 5–6 ст. л.

Тахини — 1 ст. л.

Цедра половины лайма

Сок половины лайма

Соль — 0,5 ч. л.

Чёрный перец — щепотка

Паприка — 0,5 ч. л.

Приготовление

Обжарьте фарш с измельчёнными шампиньонами, чесноком и каперсами, добавьте соль, перец и рубленую петрушку. В конце вмешайте сливочное масло и сыр — начинка готова. Аккуратно наполните перчики, выложите в аэрогриль или духовку и запекайте 15–25 минут при 200 °C. Для соуса смешайте йогурт, тахини, цедру, сок лайма, соль, перец и паприку. Подавайте перцы тёплыми с соусом — вкус бесподобный!

