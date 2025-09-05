Фаршированные перцы по-турецки! Вкусный вариант привычного блюда! Ароматные мини-перчики с сочной начинкой из говяжьего фарша, грибов и каперсов — настоящее наслаждение! Запечённые до золотистой корочки, они идеально сочетаются с нежным йогуртовым соусом с тахини и лаймом. Это блюдо украсит ваш стол и удивит гостей ярким вкусом.
Ингредиенты
- Мини-перчики — 15 шт.
- Говяжий фарш — 250 г
- Шампиньоны — 200 г
- Чеснок — 4–5 зубчиков
- Каперсы — 2 ч. л.
- Петрушка — 6–7 веточек
- Соль — 1 ч. л.
- Чёрный перец — 0,5 ч. л.
- Сливочное масло — 30 г
- Сливочный сыр — 2 ст. л.
Для соуса
- Йогурт — 5–6 ст. л.
- Тахини — 1 ст. л.
- Цедра половины лайма
- Сок половины лайма
- Соль — 0,5 ч. л.
- Чёрный перец — щепотка
- Паприка — 0,5 ч. л.
Приготовление
- Обжарьте фарш с измельчёнными шампиньонами, чесноком и каперсами, добавьте соль, перец и рубленую петрушку. В конце вмешайте сливочное масло и сыр — начинка готова.
- Аккуратно наполните перчики, выложите в аэрогриль или духовку и запекайте 15–25 минут при 200 °C. Для соуса смешайте йогурт, тахини, цедру, сок лайма, соль, перец и паприку. Подавайте перцы тёплыми с соусом — вкус бесподобный!
