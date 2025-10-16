Не думала, что из картошки и перцев получится такой шедевр. Готовим картофельный паприкаш: когда надоело только жарить и запекать

Не думала, что из картошки и перцев получится такой шедевр. Готовим картофельный паприкаш: когда надоело только жарить и запекать

Не думала, что из картошки и перцев получится такой шедевр. Готовим картофельный паприкаш. Он идеален тогда, когда надоело только жарить и запекать картошку. Это блюдо венгерской кухни поразит вас своей простотой и насыщенным вкусом! Нежный картофель, томленный в ароматном соусе с паприкой и свежими овощами, станет идеальным вегетарианским ужином или сытным гарниром.

Ингредиенты

Картофель — 2 кг

Масло растительное — 80 мл

Лук репчатый — 150 г

Перец болгарский — 120 г

Помидоры — 120 г

Чеснок — 1 зубчик

Паприка молотая — 1 ч. л.

Тмин молотый — 1/2 ч. л.

Соль — по вкусу

Вода — 200 мл

Приготовление

На разогретом масле обжарьте лук до прозрачности. Добавьте чеснок, паприку и тмин, влейте немного воды. Положите нарезанные помидоры и перец, тушите 5 минут. Добавьте картофель дольками, посолите, перемешайте. Влейте воду до половины картофеля, тушите под крышкой на медленном огне 25–30 минут до мягкости. Подавайте с зеленью и сметаной.

Ранее мы готовили запеканку из филе минтая с луком, яйцами и сыром. Самая простая и самая вкусная.