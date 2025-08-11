Фаршированные перцы по-новому! С этой добавкой они получаются особо нежными! Этот рецепт раскрывает новый взгляд на привычное блюдо – вместо риса используем пшено, которое придает перцам особую нежность и насыщенный вкус. Мягкие перцы в ароматном томатно-сметанном соусе станут настоящим украшением вашего стола!
Ингредиенты
- Болгарские перцы — 8 шт
- Говяжий фарш — 300 г
- Свиной фарш — 200 г
- Пшено — 100 г
- Помидоры — 3 шт
- Зелёный лук — 1 пучок
- Чеснок — 2 зубчика
- Кинза — 1 пучок
- Сметана — 7 ст.л.
- Томатный соус — 4 ст.л.
- Аджика — 2 ст.л.
- Хмели-сунели, красный перец, соль — по вкусу
Приготовление
- Пшено тщательно промойте до прозрачной воды, залейте кипятком и оставьте на 30 минут для удаления горечи, затем слейте воду. Перцы помойте, аккуратно срежьте верхушки и удалите семена. Для начинки смешайте оба вида фарша, добавьте мелко нарезанные помидоры без кожицы, рубленую кинзу, нарезанный зелёный лук, отжатое пшено, пропущенный через пресс чеснок и все специи. Тщательно вымешайте фарш до однородности.
- Начините перцы полученной смесью, укладывая их плотно друг к другу в толстостенной кастрюле. Приготовьте соус, смешав сметану, томатный соус и аджику, при необходимости добавьте соль. Залейте перцы соусом так, чтобы он покрывал их примерно наполовину. Доведите до кипения на среднем огне, затем уменьшите нагрев до минимума и тушите под крышкой 35-40 минут, пока перцы не станут мягкими.
