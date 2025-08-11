Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Фаршированные перцы по-новому! С этой добавкой они получаются особо нежными

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаршированные перцы по-новому! С этой добавкой они получаются особо нежными! Этот рецепт раскрывает новый взгляд на привычное блюдо – вместо риса используем пшено, которое придает перцам особую нежность и насыщенный вкус. Мягкие перцы в ароматном томатно-сметанном соусе станут настоящим украшением вашего стола!

Ингредиенты

  • Болгарские перцы — 8 шт
  • Говяжий фарш — 300 г
  • Свиной фарш — 200 г
  • Пшено — 100 г
  • Помидоры — 3 шт
  • Зелёный лук — 1 пучок
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Кинза — 1 пучок
  • Сметана — 7 ст.л.
  • Томатный соус — 4 ст.л.
  • Аджика — 2 ст.л.
  • Хмели-сунели, красный перец, соль — по вкусу

Приготовление

  1. Пшено тщательно промойте до прозрачной воды, залейте кипятком и оставьте на 30 минут для удаления горечи, затем слейте воду. Перцы помойте, аккуратно срежьте верхушки и удалите семена. Для начинки смешайте оба вида фарша, добавьте мелко нарезанные помидоры без кожицы, рубленую кинзу, нарезанный зелёный лук, отжатое пшено, пропущенный через пресс чеснок и все специи. Тщательно вымешайте фарш до однородности.
  2. Начините перцы полученной смесью, укладывая их плотно друг к другу в толстостенной кастрюле. Приготовьте соус, смешав сметану, томатный соус и аджику, при необходимости добавьте соль. Залейте перцы соусом так, чтобы он покрывал их примерно наполовину. Доведите до кипения на среднем огне, затем уменьшите нагрев до минимума и тушите под крышкой 35-40 минут, пока перцы не станут мягкими.

Ранее мы готовили закуску из печёных перцев на хлеб! Хоть к вину, хоть к супу — вкусно везде.

