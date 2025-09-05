Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 12:00

Кабачки, фаршированные мясом и сыром! Просто, вкусно и полезно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки, фаршированные мясом и сыром! Просто, вкусно и полезно! Ароматные, сочные и невероятно вкусные фаршированные кабачки готовы. Подавайте их горячими со свежей зеленью и сметаной. Это блюдо станет любимым как в будни, так и на праздничном столе. Приятного аппетита!

Ингредиенты

  • Кабачки — 2 средних
  • Фарш говяжий — 400 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачки нарежьте кольцами толщиной 1,5 см и аккуратно выньте середину, формируя чашечки. Мякоть мелко порубите. Смешайте фарш с луком, яйцом, солью и перцем, добавьте измельчённую кабачковую мякоть и хорошо вымесите.
  2. Наполните кабачковые кольца фаршем, выложите на противень и отправьте в разогретую до 200°C духовку на 15 минут. Затем посыпьте тёртым сыром и запекайте ещё 10 минут до золотистой корочки.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.

кабачки
простой рецепт
фарш
сыр
Ольга Шмырева
О. Шмырева
