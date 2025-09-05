Кабачки, фаршированные мясом и сыром! Просто, вкусно и полезно! Ароматные, сочные и невероятно вкусные фаршированные кабачки готовы. Подавайте их горячими со свежей зеленью и сметаной. Это блюдо станет любимым как в будни, так и на праздничном столе. Приятного аппетита!
Ингредиенты
- Кабачки — 2 средних
- Фарш говяжий — 400 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Сыр твёрдый — 100 г
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Кабачки нарежьте кольцами толщиной 1,5 см и аккуратно выньте середину, формируя чашечки. Мякоть мелко порубите. Смешайте фарш с луком, яйцом, солью и перцем, добавьте измельчённую кабачковую мякоть и хорошо вымесите.
- Наполните кабачковые кольца фаршем, выложите на противень и отправьте в разогретую до 200°C духовку на 15 минут. Затем посыпьте тёртым сыром и запекайте ещё 10 минут до золотистой корочки.
