04 сентября 2025 в 21:01

Проверенный способ накормить семью кабачками: заливной пирог на раз-два

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заливной пирог из кабачков с сыром — это нежнейшая выпечка, которая готовится на раз-два, и проверенный способ накормить семью кабачками.

Вкус этого пирога — это гармония нежной кабачковой основы, сливочных ноток сыра и легкой пряности зелени, с хрустящей золотистой корочкой сверху и сочной текстурой внутри.

Для приготовления натрите на крупной терке 2 средних кабачка, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок, затем отожмите жидкость. Добавьте 100 г тертого сыра (чеддер или сулугуни), пучок измельченного укропа, 3 яйца, 5 ст. л. муки, 100 мл кефира, соль и перец. Тщательно перемешайте, перелейте в смазанную форму и выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте пирогу остыть 15 минут — так он лучше сохранит форму при нарезке.

Подавайте теплым со сметаной или томатным соусом. Это блюдо поразит вас своей сочностью и нежностью, став любимым рецептом в семье.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковую лепешку в духовке — низкокалорийная альтернатива оладьям.

кабачки
пироги
выпечка
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
