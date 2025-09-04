Саммит ШОС — 2025
Готовим самый необычный пирог осени: морковь, кабачки и сырный крем

Морковный пирог с кабачками и сырным кремом — это нежный и ароматный десерт, который идеально подходит для осеннего чаепития. Сочетание сладкой моркови и нейтральных кабачков создает влажную текстуру, а сырный крем добавляет пикантности. Простой рецепт и доступные ингредиенты делают этот пирог отличным выбором для любого повода.

Натрите 200 г моркови и 200 г кабачков, отожмите сок. Добавьте 2 яйца, 150 г сахара, 100 мл масла, ванилин. Всыпьте 200 г муки с разрыхлителем, перемешайте. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C. Для крема взбейте 200 г творожного сыра, 50 г масла, 50 г сахарной пудры и ванилин. Разрежьте остывший пирог, промажьте кремом. Ключевой секрет — тщательное отжимание овощей от сока, что предотвращает излишнюю влажность теста и обеспечивает идеальную текстуру. Дайте пирогу пропитаться 2–3 часа.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

