Природный детокс: простой салат для очищения организма за 3 дня

Этот салат обладает мощными очищающими свойствами благодаря особому сочетанию продуктов, богатых клетчаткой и антиоксидантами. Натуральные компоненты мягко и эффективно способствуют выведению токсинов и улучшению работы пищеварительной системы. Регулярное употребление этого салата помогает нормализовать обмен веществ и улучшить общее самочувствие.

200 г белокочанной капусты тонко шинкуют и слегка разминают руками. Добавляют 1 натертую на корейской терке морковь, 1 нарезанный соломкой огурец и 1 мелко нарезанный стебель сельдерея. Заправляют соком половины лимона, 1 ст. л. оливкового масла и добавляют щепотку морской соли. Тщательно перемешивают и дают настояться 10–15 минут перед подачей.

Для усиления очищающего эффекта можно добавить зелень петрушки и укропа.

