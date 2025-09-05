Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 11:18

Рыжики, томленные с тмином и чесноком

Рыжики, томленные с тмином и чесноком Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы создать эту закуску, начните с ополаскивания свежесобранных рыжиков под струей прохладной воды. Крупные шляпки можно разломить на несколько частей для лучшего просаливания. В эмалированную кастрюлю влейте чистую родниковую воду, всыпьте крупную каменную соль, ориентируясь на пропорцию — две полные столовые ложки на каждый литр жидкости. Доведите рассол до бурного кипения и погрузите в него подготовленные грибы. Убавьте пламя и томите рыжики ровно 20 минут, снимая пену. Откиньте томленые грибы на сито, дав рассолу стечь, но не омывая их. Пока рыжики хранят тепло, бережно перемешайте их с тонкими пластинками чеснока, обилием душистого тмина и горошинами перца. Плотно утрамбуйте ароматную массу в стерильные стеклянные сосуды и залейте тем самым насыщенным грибным отваром. Герметично укупорьте и после медленного остывания в одеяле отправьте в погреб для долгого зимнего хранения.

Ранее мы писали про Квашеные помидоры черри в собственном соку с укропом

рецепты
грибы
домашние заготовки
чеснок
Оксана Головина
О. Головина
