Лимонный суп с курицей и рисом! Вкусное первое блюдо из Греции! Этот нежный и согревающий греческий лимонный суп с яркой цитрусовой нотой станет настоящим открытием. Его освежающий вкус идеально сочетает в себе насыщенность куриного бульона, легкость риса и пикантную кислинку лимона.
Ингредиенты
- Куриная грудка — 300 г
- Бульон куриный — 1,5 л.
- Лимоны — 2 шт.
- Рис — 1 ст.
- Яйца — 4 шт.
- Крахмал — 1 ч. л.
- Петрушка свежая, соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Куриную грудку и рис отваривают до готовности в подсоленной воде отдельно друг от друга. С лимонов аккуратно снимают цедру и выжимают весь сок. В глубокой миске тщательно взбивают яйца до однородности, затем добавляют лимонный сок, цедру, крахмал, соль и перец по вкусу, продолжая помешивать. Куриный бульон подогревают в кастрюле на среднем огне, не доводя до кипения. Не переставая активно взбивать яичную смесь венчиком, тонкой струйкой вливают в нее примерно стакан горячего бульона — это необходимо для постепенного прогревания яиц.
- Затем эту смесь медленно вливают обратно в кастрюлю с основным бульоном, постоянно помешивая и обязательно процеживая через сито, чтобы удалить крупные частицы цедры. Суп ставят на средний огонь и, непрерывно помешивая, нагревают до загустения, пока он не начнет слегка парить и покрываться пузырьками, но не доводят до кипения, иначе яйца могут свернуться. Готовый суп сразу снимают с огня и разливают по тарелкам, добавляя в каждую порцию кусочки отварной курицы, рис, свежую измельченную петрушку и немного свежей цедры для аромата.
