Лимонный суп с курицей и рисом! Вкусное первое блюдо из Греции

Лимонный суп с курицей и рисом! Вкусное первое блюдо из Греции

Лимонный суп с курицей и рисом! Вкусное первое блюдо из Греции! Этот нежный и согревающий греческий лимонный суп с яркой цитрусовой нотой станет настоящим открытием. Его освежающий вкус идеально сочетает в себе насыщенность куриного бульона, легкость риса и пикантную кислинку лимона.

Ингредиенты

Куриная грудка — 300 г

Бульон куриный — 1,5 л.

Лимоны — 2 шт.

Рис — 1 ст.

Яйца — 4 шт.

Крахмал — 1 ч. л.

Петрушка свежая, соль, перец — по вкусу

Приготовление

Куриную грудку и рис отваривают до готовности в подсоленной воде отдельно друг от друга. С лимонов аккуратно снимают цедру и выжимают весь сок. В глубокой миске тщательно взбивают яйца до однородности, затем добавляют лимонный сок, цедру, крахмал, соль и перец по вкусу, продолжая помешивать. Куриный бульон подогревают в кастрюле на среднем огне, не доводя до кипения. Не переставая активно взбивать яичную смесь венчиком, тонкой струйкой вливают в нее примерно стакан горячего бульона — это необходимо для постепенного прогревания яиц. Затем эту смесь медленно вливают обратно в кастрюлю с основным бульоном, постоянно помешивая и обязательно процеживая через сито, чтобы удалить крупные частицы цедры. Суп ставят на средний огонь и, непрерывно помешивая, нагревают до загустения, пока он не начнет слегка парить и покрываться пузырьками, но не доводят до кипения, иначе яйца могут свернуться. Готовый суп сразу снимают с огня и разливают по тарелкам, добавляя в каждую порцию кусочки отварной курицы, рис, свежую измельченную петрушку и немного свежей цедры для аромата.

Ранее мы готовили быстрый суп с сосисками и вермишелью! Сытный обед за 20 минут.