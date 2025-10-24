Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 13:30

Плов из булгура теперь любимый в семье: попробуйте этот простой рецепт и готовится он быстрее, чем рис

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Плов из булгура теперь любимый в семье: попробуйте этот простой рецепт и готовится он быстрее, чем рис. Если обычный плов уже приелся, пора попробовать это обалденный вариант. Эта крупа не только полезна, но и прекрасно впитывает ароматы мяса и овощей, создавая насыщенный вкус. Такой плов станет ярким украшением стола и обязательно порадует всю семью.

Для приготовления берём 400 г баранины или говядины, нарезанной кубиками, 2,5 стакана булгура, 1 луковицу, 2 моркови, 2 красных перца и 1 стакан томатного пюре. Добавляем 1/2 стакана растительного масла, 1 ст. ложку сливочного масла, соль, черный и красный перец по 1 ч. ложке, а также кипяток или мясного бульона.

Сначала обжариваем мясо на растительном масле до золотистой корочки. Затем слегка обжариваем лук с перцем, морковью и сливочным маслом, добавляем воду и тушим до мягкости мяса. После этого вливаем воду, томатное пюре, добавляем специи и промытый булгур. Накрываем крышкой, тушим 15–20 минут, даем настояться 10 минут, аккуратно перемешиваем и подаем к столу. Этот плов выходит ароматным, насыщенным и сытным, но с необычной легкостью булгура.

Ранее мы готовили сырные макароны за несколько минут. Самый простой рецепт сливочной вкуснятины.

