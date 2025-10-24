Курицу больше не запекаю — беру томат и немного лука: очень вкусный ужин по-венгерски

Курицу больше не запекаю — беру томат и немного лука: очень вкусный ужин по-венгерски. Если обычная курица вам уже поднадоела, самое время попробовать сытное и ароматное блюдо, которое точно станет хитом в вашей семье. Здесь всё просто, но вкус получается такой, будто вы часами стояли у плиты. Нежные куриные окорочка пропитываются густым соусом с копченой паприкой, луком и томатами, создавая гармонию вкусов, от которой сложно оторваться.

Для этого блюда возьмите 4 куриных окорочка, посолите, поперчите и слегка смажьте маслом. Обжарьте их на смеси сливочного и растительного масла до аппетитной корочки, затем отложите в сторону. В той же сковороде спассеруйте мелко нарезанный лук и чеснок, добавьте 2 ч. л. копченой паприки и 2 ст. л. муки. Влейте 250 мл протертых помидоров и столько же бульона, размешайте до однородности. Верните курицу в соус, чтобы она хорошенько пропиталась, и отправьте всё в духовку при 180 °С примерно на 40 минут.

Подавайте с картошкой или рисом, полив сверху ароматным соусом. Эта курица по-венгерски — настоящее домашнее лакомство, простое, уютное и безупречно вкусное.

