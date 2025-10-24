Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 16:15

Курицу больше не запекаю — беру томат и немного лука: очень вкусный ужин по-венгерски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курицу больше не запекаю — беру томат и немного лука: очень вкусный ужин по-венгерски. Если обычная курица вам уже поднадоела, самое время попробовать сытное и ароматное блюдо, которое точно станет хитом в вашей семье. Здесь всё просто, но вкус получается такой, будто вы часами стояли у плиты. Нежные куриные окорочка пропитываются густым соусом с копченой паприкой, луком и томатами, создавая гармонию вкусов, от которой сложно оторваться.

Для этого блюда возьмите 4 куриных окорочка, посолите, поперчите и слегка смажьте маслом. Обжарьте их на смеси сливочного и растительного масла до аппетитной корочки, затем отложите в сторону. В той же сковороде спассеруйте мелко нарезанный лук и чеснок, добавьте 2 ч. л. копченой паприки и 2 ст. л. муки. Влейте 250 мл протертых помидоров и столько же бульона, размешайте до однородности. Верните курицу в соус, чтобы она хорошенько пропиталась, и отправьте всё в духовку при 180 °С примерно на 40 минут.

Подавайте с картошкой или рисом, полив сверху ароматным соусом. Эта курица по-венгерски — настоящее домашнее лакомство, простое, уютное и безупречно вкусное.

Ранее мы готовили салат из копченой грудки и овощей. Он придуман для похудения, но гости смели его первым. Фишка — в соусе.

Читайте также
В кордон блю нет ничего сложного: грудка, ветчина и сыр — и обалденная замена надоевшим котлетам готова
Общество
В кордон блю нет ничего сложного: грудка, ветчина и сыр — и обалденная замена надоевшим котлетам готова
Корейская закуска из филе курицы с морковью — вкуснее любых салатов! Вкусно на ужин и перекус
Общество
Корейская закуска из филе курицы с морковью — вкуснее любых салатов! Вкусно на ужин и перекус
Смешайте куриный фарш с этими овощами: идеальные котлетки — рецепт для похудения, но с удовольствием лопает вся семья
Общество
Смешайте куриный фарш с этими овощами: идеальные котлетки — рецепт для похудения, но с удовольствием лопает вся семья
Этот салат придумала для похудения, но гости смели его первым: нужна копченая грудка и овощи, что всегда есть в доме. Фишка — в соусе
Общество
Этот салат придумала для похудения, но гости смели его первым: нужна копченая грудка и овощи, что всегда есть в доме. Фишка — в соусе
Вот почему капустный салат в кафе такой вкусный: секрет в гениальной заправке — удивитесь этим простым ингредиентам
Общество
Вот почему капустный салат в кафе такой вкусный: секрет в гениальной заправке — удивитесь этим простым ингредиентам
курица
овощи
простой рецепт
мясо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка опоздала на рейс из-за duty free и пыталась засудить аэропорт
В Германии заметили, как Си Цзиньпин не нашел времени для Мерца
Трамп снес часть Белого дома ради новой роскошной постройки
В МВД раскрыли новую схему мошенников со «срочным декларированием»
Дзюник рассказал, как оказался на операционном столе
Лев сбежал из машины, проехался на крыше по трассе и попал на видео
Суд Баку изменил меру пресечения для шеф-редактора Sputnik Азербайджан
Пять беженцев украли и изнасиловали девушку-подростка
Минюст пополнил реестр иноагентов
«Киев смирился»: названы возможные сроки освобождения Покровска
Метеоролог раскрыл, когда в центе России начнутся заморозки
Политолог отреагировал на открытие кладбища пособников нацистов в Молдавии
Двое россиян пострадали из-за стрельбы в российском регионе
Разрезавшего нижнее белье пассажирок таксиста-извращенца поймали в Москве
Стало известно, какое наказание запросила прокуратура для Шлосберга
«Мясные штурмы» и лютая казнь в Купянске: новости СВО на вечер 24 октября
Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин
Пентагон показал на видео уничтожение корабля наркоторговцев
Захарова уличила Запад в попытках отменить саммит России и США
С семьи российского миллиардера хотят взыскать внушительную сумму
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.