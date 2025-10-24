Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 15:00

В кордон блю нет ничего сложного: грудка, ветчина и сыр — и обалденная замена надоевшим котлетам готова

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В кордон блю нет ничего сложного: грудка, ветчина и сыр — и обалденная замена надоевшим котлетам готова. Хочется чего-то особенного, но без лишней мороки? Попробуйте приготовить кордон блю! Это блюдо простое в исполнении, а вкус его — словно из ресторанной кухни: нежная куриная грудка, ароматная ветчина и расплавленный сыр создают идеальную гармонию. Даже если вы готовите редко, с этим рецептом получится настоящий шедевр за минимум усилий.

Куриные филе нарежьте на 6 порций по 110 г и аккуратно отбейте, чтобы получить тонкие пласты. Посолите, поперчите и добавьте чеснок по вкусу. На каждый кусок выложите порцию ветчины и сыра, сверните в рулет и закрепите шпажками. Взбейте яйца с горчицей, обмакните рулеты, затем обваляйте в рисовой муке для хрустящей корочки. Запекайте на пергаменте при 190 °C 25–30 минут до золотистого цвета. Вкусно, сытно и полезно: 266 ккал на порцию, 34,2 г белка.

Ранее мы делились рецептом чумовой курочки терияки. Готовить ровно 15 минут, а в итоге — шедевр.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
