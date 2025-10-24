Все смешать и вылить на пергамент: самый быстрый рецепт медового рулета — никакой возни, а вкус — огонь. Если гости на пороге, а десерт хочется подать сразу, этот рулет станет настоящим спасением. Быстрый медовый рулет готовится всего за 15 минут, а аромат и вкус поражают — нежный, мягкий корж с воздушным кремом из сметаны и творожного сыра никого не оставит равнодушным. Он легкий, с тонкой сладостью меда, и выглядит празднично, как будто его готовил профессиональный кондитер.

Для коржа соедините 150 г меда, 40 г сахара и 50 г сливочного масла, слегка растопите и перемешайте. Добавьте 70 г сметаны, яйцо, 150 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя, тщательно размешайте и распределите тесто одним пластом на пергаменте. Выпекайте 10 минут при 170 °C. Для крема взбейте 600 г сметаны с 140 г творожного сыра и 90 г сахарной пудры до воздушной консистенции. Смажьте корж кремом, посыпьте измельченными грецкими орехами и аккуратно сверните рулет. Приятного аппетита!

