Все подумают, что он из кондитерской: такой сметанник готовится на раз-два — точно станет вашим любимым пирогом. Он просто чудо! Вкуснее чизкейка, хотя готовится буквально из подручных продуктов. Когда я впервые испекла его, все решили, что купила в кондитерской — настолько он нежный, ароматный и красивый. А ведь всё, что нужно, — немного времени и хорошее настроение.

Для теста берём 300 г муки, 200 г холодного сливочного масла, 3 ст. л. сахара, щепотку соли, 1 яйцо, немного ванильного сахара и 1 ч. л. разрыхлителя. Если тесто будет суховатым, добавьте 1–3 ст. л. ледяной воды. Раскатываем, выкладываем в форму — основа готова.

Начинка готовится моментально: 400 г сметаны 20%, 150 г сахара, 2 яйца, 55 г крахмала и немного ванильного сахара. Всё просто взбиваем до гладкости, выливаем на тесто и выпекаем при 170–180 °C около 50–60 минут. Пирог получается золотистым, с нежной кремовой текстурой. Когда остынет, можно украсить ягодами или любимым джемом — и всё, домашний десерт, который тает во рту, готов!

