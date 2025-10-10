Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 12:00

Драники с ветчиной и сыром: неклассический рецепт вкусных картофельных котлеток

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Драники с ветчиной и сыром: неклассический рецепт вкусных картофельных котлеток! Хрустящая картофельная корочка, пикантная ветчина и тягучий сыр создают восхитительный вкус. Идеальный завтрак или сытный ужин, который готовится всего за 20 минут.

Ингредиенты

  • Картофель — 4 шт. (крупные)
  • Ветчина — 100 г
  • Сыр твердый — 50 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Укроп — 2 ст. л.
  • Петрушка — 2 ст. л.
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Очищенный картофель натрите на крупной терке и тщательно отожмите лишнюю жидкость. Добавьте к картофельной массе мелко нарезанную ветчину, тертый сыр, рубленую зелень, яйцо, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности.
  2. Сформируйте небольшие лепешки и обжарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной или вашим любимым соусом.

Ранее мы готовили американские панкейки. Жарим на сухой сковороде и получаем классику на завтрак.

