Драники с ветчиной и сыром: неклассический рецепт вкусных картофельных котлеток! Хрустящая картофельная корочка, пикантная ветчина и тягучий сыр создают восхитительный вкус. Идеальный завтрак или сытный ужин, который готовится всего за 20 минут.

Ингредиенты

Картофель — 4 шт. (крупные)

Ветчина — 100 г

Сыр твердый — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Укроп — 2 ст. л.

Петрушка — 2 ст. л.

Масло растительное — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Очищенный картофель натрите на крупной терке и тщательно отожмите лишнюю жидкость. Добавьте к картофельной массе мелко нарезанную ветчину, тертый сыр, рубленую зелень, яйцо, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности. Сформируйте небольшие лепешки и обжарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной или вашим любимым соусом.

