Драники с ветчиной и сыром: неклассический рецепт вкусных картофельных котлеток! Хрустящая картофельная корочка, пикантная ветчина и тягучий сыр создают восхитительный вкус. Идеальный завтрак или сытный ужин, который готовится всего за 20 минут.
Ингредиенты
- Картофель — 4 шт. (крупные)
- Ветчина — 100 г
- Сыр твердый — 50 г
- Яйцо — 1 шт.
- Укроп — 2 ст. л.
- Петрушка — 2 ст. л.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Очищенный картофель натрите на крупной терке и тщательно отожмите лишнюю жидкость. Добавьте к картофельной массе мелко нарезанную ветчину, тертый сыр, рубленую зелень, яйцо, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности.
- Сформируйте небольшие лепешки и обжарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной или вашим любимым соусом.
Ранее мы готовили американские панкейки. Жарим на сухой сковороде и получаем классику на завтрак.