Густой, наваристый и безумно вкусный польский суп фляки — будете готовить его каждый праздник!

Фляки — это не просто суп, а настоящая легенда польской кухни, блюдо с многовековой историей и характером. Его название, происходящее от слова flaki (рубец), сразу раскрывает главный ингредиент, что часто смущает неподготовленного гурмана. Однако правильно приготовленный фляки — это целая симфония вкусов: нежный, ароматный и согревающий суп, который поляки традиционно готовят по воскресеньям и на большие праздники. Секрет его популярности кроется в длительном приготовлении, которое превращает простую требуху в нежнейшую основу для густого бульона с насыщенным вкусом. Это блюдо для тех, кто готов открыть для себя новые кулинарные горизонты и оценить глубину традиционной еды, ценящейся не за изысканность компонентов, а за умение превратить их в кулинарный шедевр.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг очищенного говяжьего рубца, 2 луковицы, 2 моркови, корень петрушки, сельдерей, 3 зубчика чеснока, лавровый лист, душистый перец горошком, майоран, соль. Тщательно промойте рубец, залейте холодной водой и варите 4–5 часов до мягкости, несколько раз меняя воду. Готовый рубец нарежьте соломкой. В кастрюле обжарьте на масле мелко нарезанный лук, добавьте натертые морковь, коренья и рубленый чеснок. Влейте 2–3 литра бульона от рубца, добавьте нарезанный рубец, лавровый лист, перец горошком и тушите 30 минут. За 10 минут до готовности добавьте 1 ст. л. майорана, посолите. Подавайте с гренками.

