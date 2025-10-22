Не забудьте надеть слюнявчики, эта куриная грудка сводит с ума: стрипсы в кукурузных хлопьях

Приготовьте невероятно сочные и хрустящие стрипсы в кукурузных хлопьях. Главное, когда будете есть, не забудьте надеть слюнявчики, эта куриная грудка сводит с ума!

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 150 г кукурузных хлопьев, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец, паприка и чесночный порошок по вкусу. Грудки нарежьте поперек волокон на пласты толщиной 1,5-2 см, отбейте, посолите и поперчите. Кукурузные хлопья измельчите в крошку, смешайте со специями. Каждый кусок курицы обваляйте в муке, затем во взбитых яйцах и в хлопьях, плотно прижимая панировку. Обжарьте на среднем огне в разогретом растительном масле по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Вкус получается божественным: сочное нежное мясо внутри сочетается с невероятно хрустящей сладковатой корочкой из кукурузных хлопьев, создавая идеальный баланс текстур и ароматов. Эта курица особенно хороша с овощным салатом или картофельным пюре, а ее аппетитный вид и аромат действительно вызывают слюнки еще до первой пробы!

