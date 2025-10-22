Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 22:01

Не забудьте надеть слюнявчики, эта куриная грудка сводит с ума: стрипсы в кукурузных хлопьях

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно сочные и хрустящие стрипсы в кукурузных хлопьях. Главное, когда будете есть, не забудьте надеть слюнявчики, эта куриная грудка сводит с ума!

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 150 г кукурузных хлопьев, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец, паприка и чесночный порошок по вкусу. Грудки нарежьте поперек волокон на пласты толщиной 1,5-2 см, отбейте, посолите и поперчите. Кукурузные хлопья измельчите в крошку, смешайте со специями. Каждый кусок курицы обваляйте в муке, затем во взбитых яйцах и в хлопьях, плотно прижимая панировку. Обжарьте на среднем огне в разогретом растительном масле по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Вкус получается божественным: сочное нежное мясо внутри сочетается с невероятно хрустящей сладковатой корочкой из кукурузных хлопьев, создавая идеальный баланс текстур и ароматов. Эта курица особенно хороша с овощным салатом или картофельным пюре, а ее аппетитный вид и аромат действительно вызывают слюнки еще до первой пробы!

Ранее стало известно, как приготовить куриный шашлык в духовке: с этим рецептом грудка станет невероятно мягкой.

Читайте также
Курицу больше не запекаю — готовлю хрустящие рулетики по-грузински. Начинка — корейская морковь. Обалденно вкусные и сочные
Общество
Курицу больше не запекаю — готовлю хрустящие рулетики по-грузински. Начинка — корейская морковь. Обалденно вкусные и сочные
Курочка с японским характером: запекаем птицу с соусом терияки
Семья и жизнь
Курочка с японским характером: запекаем птицу с соусом терияки
Заливной пирог «Ленивый беляш» — хит на ужин. По вкусу напоминает беляши, готовится быстро — без возни и раскатки теста
Общество
Заливной пирог «Ленивый беляш» — хит на ужин. По вкусу напоминает беляши, готовится быстро — без возни и раскатки теста
Немного фарша и пачка готового теста. Закуска с мясным фаршем «Клубочки ниток» — очень вкусно и необычно
Общество
Немного фарша и пачка готового теста. Закуска с мясным фаршем «Клубочки ниток» — очень вкусно и необычно
Когда не знаю, что приготовить к пюре, делаю из него гнезда: вкуснятина с фаршем и грибами
Общество
Когда не знаю, что приготовить к пюре, делаю из него гнезда: вкуснятина с фаршем и грибами
курица
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемого во взрыве в Ставрополе задержали
В Госдуме предложили отменить штраф за одно нарушение ПДД
Петров поделился впечатлениями от роли ведущего ТВ-шоу
ФБК требуют признать террористической организацией
Киркоров вышел в свет в костюме, расшитом камнями
Эффектность и красота: самые яркие кадры с гала-ужина премии «Виктория»
Жертвы черного ритуала? Версия спасения Усольцевых разваливается на глазах
Аналитик оценил тренировку стратегических сил России
Два человека сгорели заживо при крушении самолета
«Нужно помогать»: поэт раскрыл, как молодым талантам добиться успеха
Пашинян объяснил, почему больше не будет армянского коньяка
Стало известно о взрыве рядом с воинской частью в российском городе
Гузеева, Милявская, Долина: кого из звезд жестоко развели мошенники
В Минэкономразвития назвали условие возвращения иностранных компаний
Соседи держали женщину в плену и кормили ее кашей с моющим средством
«Неприемлемо»: глава FIDE ответил на слова Крамника о смерти Народицкого
Как правильно бегать по утрам: что нужно для первого раза?
Чурикова объяснила внезапную популярность певицы Марго
Мурашко призвал медиков изменить взгляды на старение и долголетие
Россиянам объяснили, почему не стоит покупать квартиры у пенсионеров
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.