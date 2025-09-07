Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 09:00

На Украине сочли выстрелом в ногу закон, разрешающий отъезд молодежи

Депутат Костенко: Украина выстрелила себе в ногу, выпустив молодежь за границу

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Украины создало себе проблему, позволив молодым людям от 18 до 22 лет покидать страну, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире YouTube-канала «Новый отсчет». По его словам, после отъезда они не вернутся на родину.

Я считаю, что это такой, знаете, выстрел из крупного калибра себе в ногу, — сказал он.

В конце августа премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что кабмин Украины снял запрет на выезд за границу для мужчин 18–22 лет. До этого мужчины от 18 до 60 лет не могли покидать страну из-за военного положения и мобилизации, введенных в феврале 2022 года. Она уточнила, что нововведение распространяется и на украинцев, которые вернулись из-за рубежа.

Как считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, власти Украины сняли запрет из-за страха перед протестами. По его мнению, данное решение продиктовано стремлением Киева избавиться от наиболее активной части общества, способной организовать массовые волнения.

Украина
Верховная рада
депутаты
молодежь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генич высказался об идее Минспорта ужесточить лимит на легионеров
Завершено следствие по делу Лерчек о выводе 250 млн рублей
В Госдуме предложили уменьшить количество рабочих часов в пятницу
5 рецептов малосольных огурцов: от классики до экспресс-варианта в пакете
БПЛА летали над пляжем во время визита Лаврова в КНДР
Раскрыта судьба пропавшего на Эльбрусе белорусского туриста
В Кремле раскрыли отношение Путина к фильмам о себе
«Боится народного гнева»: депутат об отказе Зеленского ехать в Россию
Словакия заинтересована «запустить дела» с Россией как можно скорее
На Западе увидели опасность для НАТО в сотрудничестве России, Китая и КНДР
Япония останется без премьер-министра
Названы профессии, которые не сможет заменить ИИ
Стали известны подробности масштабного удара по Украине
HR-эксперт ответила, кому труднее всего найти работу в 2025 году
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 сентября 2025 года
Лондон возглавит штаб многонациональных сил НАТО на Украине
Россиянин не захотел возвращать долг соседке и взялся за топор
День нефтяника — праздник людей, которые обеспечивают страну энергией
Бойцы ВСУ боятся голода и отказываются идти в бой
«Был у нас пацанчик один»: боец выстрелом из Д-30 попал в тоннель с ВСУ
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 сентября: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 сентября: где сбои в РФ

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае
Общество

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.