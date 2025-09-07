На Украине сочли выстрелом в ногу закон, разрешающий отъезд молодежи Депутат Костенко: Украина выстрелила себе в ногу, выпустив молодежь за границу

Правительство Украины создало себе проблему, позволив молодым людям от 18 до 22 лет покидать страну, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире YouTube-канала «Новый отсчет». По его словам, после отъезда они не вернутся на родину.

Я считаю, что это такой, знаете, выстрел из крупного калибра себе в ногу, — сказал он.

В конце августа премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что кабмин Украины снял запрет на выезд за границу для мужчин 18–22 лет. До этого мужчины от 18 до 60 лет не могли покидать страну из-за военного положения и мобилизации, введенных в феврале 2022 года. Она уточнила, что нововведение распространяется и на украинцев, которые вернулись из-за рубежа.

Как считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, власти Украины сняли запрет из-за страха перед протестами. По его мнению, данное решение продиктовано стремлением Киева избавиться от наиболее активной части общества, способной организовать массовые волнения.