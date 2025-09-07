«Не приемлем милитаризацию»: в РФ осудили слова Запада о подготовке к войне

«Не приемлем милитаризацию»: в РФ осудили слова Запада о подготовке к войне Посол Нечаев считает опасными слова лидеров стран Запада о подготовке к войне

Некоторые западные страны ведут милитаристскую риторику, которая является недопустимой, заявил посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев на памятном мероприятии в Шлос-Хольте-Штукенброке, приуроченном к 80-летию со дня окончания Второй мировой войны. По его словам, подобные заявления становятся крайне опасными.

Мы не приемлем милитаризацию, подготовку некоторых западных стран к войне с Россией. Мы время от времени слышим подобные заявления. Это, конечно, нас не радует и, на наш взгляд, крайне опасно, — указал Нечаев.

Он напомнил, что связи между Россией и Германией исторически формировали политический климат в Европе. Они способствовали безопасности и стабильности на континенте.

По данным Нечаева, многие граждане Германии призывают к восстановлению доверительного партнерства между странами. Российский посол выразил уверенность, что уникальная основа двустороннего сотрудничества со временем будет восстановлена.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп способны предотвратить глобальный военный конфликт. Он провел аналогию между современными политиками и лидерами антигитлеровской коалиции.