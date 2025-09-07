Пожар на НПЗ под Краснодаром: что известно об атаке ВСУ ночью 7 сентября

Обломки беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, сообщили в оперштабе региона. Что об этом известно, есть ли пострадавшие?

Атака ВСУ на Кубань

В оперативном штабе заявили, что в результате инцидента никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В Северском районе обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ. В результате загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы. Персонал нефтеперерабатывающего завода эвакуировали в укрытия», — сказано в заявлении.

При этом ранее Telegram-канал SHOT проинформировал о работе систем противовоздушной обороны в Краснодарском крае. По его данным, не менее 10 взрывов раздались у Анапы, Краснодара и в двух поселках Северского района региона. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Канал со ссылкой на местных жителей указывал, что атаку на регион могли совершить беспилотные летательные аппараты типа «Лютый». Предварительно, все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к населенным пунктам.

Какие еще регионы РФ атаковали ВСУ ночью 7 сентября

В Воронежской области в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал местный житель, сообщил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале. Инцидент произошел при уничтожении дронов силами противовоздушной обороны.

«По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА ранен мужчина. Ему оказывается вся необходимая помощь», — указал губернатор.

В результате происшествия повреждены кровля и остекление частного жилого дома, а также загорелась хозяйственная постройка. Все оперативные службы работают на месте происшествия.

Также Telegram-канал SHOT сообщил об активизации систем противовоздушной обороны над городами Ростовской области в ночь на 7 сентября. По его данным, жители Таганрога слышали от трех до четырех мощных взрывов, которые сопровождались яркими вспышками в небе. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Источники канала отметили, что звуки раздавались около часа назад. Авторы издания со ссылкой на очевидцев указали, что атаку на регион пытались совершить украинские дроны.

Официального подтверждения от властей или силовых структур пока не поступало. По предварительным данным SHOT, все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к населенным пунктам — жертв и разрушений на земле не зафиксировано.

