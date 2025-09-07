Попробуйте приготовить лазанью из кабачков с курицей! Просто и очень вкусно

Попробуйте приготовить лазанью из кабачков с курицей! Просто и очень вкусно! Эта легкая версия классической лазаньи поражает своим вкусом и нежной текстурой, оставаясь при этом низкокалорийным блюдом. Тонкие ломтики кабачка заменяют тесто, создавая сочные слои в сочетании с ароматной курицей, свежими овощами и творожным сыром. Идеальный ужин для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от вкусных блюд.

Ингредиенты

Кабачок — 500 г

Филе куриное отварное — 200 г

Сыр творожный — 150 г

Помидоры — 200 г

Перец болгарский — 80 г

Сыр тертый маложирный — 50 г

Укроп свежий — 20 г

Чеснок — 1 зубчик

Масло оливковое — 2 ч. л.

Соль морская — по вкусу

Приготовление

Кабачки очищают от кожуры и нарезают вдоль длинными тонкими пластинами. Болгарский перец освобождают от семян и нарезают соломкой, помидоры — кружочками, а вареное куриное филе — тонкими ломтиками. Для сырного крема смешивают творожный сыр с мелко порубленным укропом и чесноком, пропущенным через пресс. Форму для запекания слегка смазывают оливковым маслом и выкладывают первый слой из пластинок кабачка. На него кладут слой курицы, затем перец и помидоры, а сверху распределяют часть сырного крема. Процесс повторяют, выкладывая слои в той же последовательности. Завершают лазанью слоем кабачков, который посыпают тертым сыром. Блюдо отправляют в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут до золотистой корочки и мягкости кабачков. Подают горячим, украсив свежей зеленью.

