Эти овощные котлеты съест даже самый капризный ребенок

Овощные котлеты — это прекрасный способ предложить ребенку полезные овощи в виде вкусного и аппетитного блюда. Нежная текстура и привлекательная форма котлеток нравятся малышам и вызывают у них интерес к еде. Этот рецепт позволяет легко включить в детский рацион разнообразные овощи, обеспечивая организм витаминами и клетчаткой.

2 средние картофелины и 1 морковь отваривают до готовности и измельчают в пюре. Добавляют 100 г натертого кабачка, 1 яйцо, 2 ст. л. манной крупы, щепотку соли и мелко рубленную зелень укропа. Тщательно перемешивают и оставляют на 10 минут для набухания манки. Формируют небольшие котлетки, обваливают в сухарях и готовят на пару 15–20 минут или запекают в духовке при 180 °C до золотистого цвета.

Такие котлеты получаются мягкими, нежными и легко жуются даже самыми маленькими детьми.

