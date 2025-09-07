Салат «Марго» с крабовыми палочками и копченой курицей — просто и вкусно

Салат «Марго» с крабовыми палочками и копченой курицей! Простой и вкусный рецепт! Этот яркий салат с копчёной курицей и крабовыми палочками станет настоящим украшением вашего стола. Сочетание нежного мяса, свежего огурца и ароматных специй создаёт гармоничный вкус, который никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты

Крабовые палочки — 200 г

Окорочок копчёный — 1 шт.

Яйца варёные — 4 шт.

Огурец свежий — 1 шт. (крупный)

Майонез — 2–3 столовые ложки

Перец чёрный молотый — по вкусу

Чеснок сушёный гранулированный — по вкусу

Укроп свежий — для подачи

Приготовление

Яйца отваривают вкрутую, очищают и натирают на крупной тёрке. Крабовые палочки нарезают вдоль на две половинки, а затем шинкуют наискосок тонкой соломкой. Копчёный окорочок освобождают от кожицы, мясо отделяют от кости и нарезают удлинёнными ломтиками. Свежий огурец моют и нарезают тонкой соломкой, стараясь не выделять слишком много жидкости. Все подготовленные ингредиенты перекладывают в глубокую миску, добавляют чёрный молотый перец и гранулированный чеснок по вкусу. Салат заправляют майонезом и аккуратно перемешивают, чтобы не повредить структуру ингредиентов. Готовое блюдо перекладывают в салатник и украшают веточками свежего укропа. Подают сразу же или охлаждают в холодильнике 20–30 минут для насыщения вкусов.

