Салат «Марго» с крабовыми палочками и копченой курицей — просто и вкусно

Салат «Марго» с крабовыми палочками и копченой курицей! Простой и вкусный рецепт! Этот яркий салат с копчёной курицей и крабовыми палочками станет настоящим украшением вашего стола. Сочетание нежного мяса, свежего огурца и ароматных специй создаёт гармоничный вкус, который никого не оставит равнодушным.
Ингредиенты
- Крабовые палочки — 200 г
- Окорочок копчёный — 1 шт.
- Яйца варёные — 4 шт.
- Огурец свежий — 1 шт. (крупный)
- Майонез — 2–3 столовые ложки
- Перец чёрный молотый — по вкусу
- Чеснок сушёный гранулированный — по вкусу
- Укроп свежий — для подачи
Приготовление
- Яйца отваривают вкрутую, очищают и натирают на крупной тёрке. Крабовые палочки нарезают вдоль на две половинки, а затем шинкуют наискосок тонкой соломкой. Копчёный окорочок освобождают от кожицы, мясо отделяют от кости и нарезают удлинёнными ломтиками.
- Свежий огурец моют и нарезают тонкой соломкой, стараясь не выделять слишком много жидкости. Все подготовленные ингредиенты перекладывают в глубокую миску, добавляют чёрный молотый перец и гранулированный чеснок по вкусу. Салат заправляют майонезом и аккуратно перемешивают, чтобы не повредить структуру ингредиентов. Готовое блюдо перекладывают в салатник и украшают веточками свежего укропа. Подают сразу же или охлаждают в холодильнике 20–30 минут для насыщения вкусов.
