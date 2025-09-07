Готовлю хрустящую курочку без масла — трюк для нереального блюда

Запеченные куриные грудки с миндальной корочкой — это изысканное и полезное блюдо, которое сочетает нежное мясо и хрустящую ореховую текстуру. Приготовление в духовке позволяет получить золотистую корочку без использования масла, сохраняя сочность филе. Это блюдо станет отличным вариантом как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

4 куриных филе промывают и обсушивают бумажным полотенцем, слегка отбивают и натирают солью с перцем. 160 г миндаля и 1/2 ч. л. сухого чеснока измельчают в блендере до мелкой крошки. Филе последовательно обваливают в 1 ст. л. муки, взбитом яйце и миндальной крошке, уделяя особое внимание лицевой стороне. Выкладывают на противень, застеленный пергаментом, панировкой вверх. Выпекают в разогретой до 200°C духовке 15–17 минут до золотистой корочки и полной готовности мяса.

