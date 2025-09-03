Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 07:58

Готовлю этот завтрак, пока дети чистят зубы, — сырно-крабовая вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Горячие бутерброды с крабовыми палочками и сыром — это быстрый и сытный вариант завтрака или перекуса. Простота приготовления и доступность ингредиентов позволяют легко повторить рецепт даже утром перед работой.

Для приготовления потребуется: багет, 50 г крабовых палочек, 50 г сыра, 1 яйцо, зубчик чеснока, зелень, соль, перец. Крабовые палочки и сыр натереть, смешать с яйцом, чесноком и зеленью. Намазать на хлеб, обжарить с двух сторон на сковороде. Ключевой секрет — обжаривание сначала стороной с начинкой вниз на среднем огне, что позволяет создать румяную корочку и хорошо пропечь начинку, не пересушивая хлеб. Подавать горячими.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

еда
рецепты
завтраки
крабовые палочки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
