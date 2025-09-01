День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 10:00

Крабовый салат с помидорами «Цветок»! Очень вкусный и с красивой подачей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крабовый салат с помидорами «Цветок»! Очень вкусный и с красивой подачей! Этот вариант любимого салата удивит вас нежным вкусом. Тонкие яичные блинчики вместо привычной нарезки, сочные помидоры и аппетитные горки из ингредиентов делают блюдо праздничным.

Ингредиенты

  • Крабовые палочки — 300 г
  • Сыр — 200 г
  • Помидоры — 250 г
  • Кукуруза консервированная — 280 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Чеснок — по вкусу
  • Майонез — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Яйца взбейте с щепоткой соли и пожарьте тонкие блинчики на сухой сковороде, затем остудите и нарежьте соломкой. Крабовые палочки нарежьте кубиками, сыр натрите на крупной терке, помидоры очистите от кожицы и мелко нарежьте, кукурузу откиньте на дуршлаг.
  2. На большое плоское блюдо выложите все ингредиенты отдельными горками: крабовые палочки, сыр, помидоры, кукурузу и яичную соломку. В центр поставьте небольшую пиалу с майонезом и чесноком. Перед подачей аккуратно смешайте, добавляя майонез по вкусу.

Ранее мы готовили салат, который взорвал интернет! Дуэт сыра чечил и корейской моркови.

крабовые палочки
помидоры
простой рецепт
салаты
закуска
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России вступил в силу закон о регуляторных контрактах в газовой отрасли
Пик сезона клещей может начаться позже обычного
Украинский одноклубник Сафонова поддержал изоляцию российского футбола
Полиция призвала к бдительности в связи с активизацией мошенников
Названы два реальных варианта спасения Наговициной
«Мы знаем»: на Украине сделали важное заявление по делу об убийстве Парубия
Россиян предупредили об активизации мошенников 1 сентября
Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию
В Турции заявили о тестировании клирингового механизма для АЭС «Аккую»
Выпуск подсолнечного масла в России показал снижение из-за одного фактора
На Западе раскрыли, какие уступки должен сделать Киев ради мира
Погода в Москве в понедельник, 1 сентября: дождь испортит День знаний?
Склады БПЛА-камикадзе сожгли под Киевом: удары по Украине 1 сентября
Путин начал встречу с Эрдоганом
В российском городе мальчик получил травму руки в метро
Названы приоритетные темы двусторонних переговоров Путина и Моди
Идея сокращения школьного образования до 10 лет разделила россиян
Депутат предложил простой способ отучить детей материться
Российские подводные лодки стали угрозой для крупнейшего авианосца США
Появились детали о россиянине, которого задержали за работу на Украину
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.