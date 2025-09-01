Крабовый салат с помидорами «Цветок»! Очень вкусный и с красивой подачей! Этот вариант любимого салата удивит вас нежным вкусом. Тонкие яичные блинчики вместо привычной нарезки, сочные помидоры и аппетитные горки из ингредиентов делают блюдо праздничным.
Ингредиенты
- Крабовые палочки — 300 г
- Сыр — 200 г
- Помидоры — 250 г
- Кукуруза консервированная — 280 г
- Яйца — 4 шт.
- Чеснок — по вкусу
- Майонез — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Яйца взбейте с щепоткой соли и пожарьте тонкие блинчики на сухой сковороде, затем остудите и нарежьте соломкой. Крабовые палочки нарежьте кубиками, сыр натрите на крупной терке, помидоры очистите от кожицы и мелко нарежьте, кукурузу откиньте на дуршлаг.
- На большое плоское блюдо выложите все ингредиенты отдельными горками: крабовые палочки, сыр, помидоры, кукурузу и яичную соломку. В центр поставьте небольшую пиалу с майонезом и чесноком. Перед подачей аккуратно смешайте, добавляя майонез по вкусу.
