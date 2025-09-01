Кабачки с морскими нотками — готовим балдежные котлетки к ужину

Кабачковые котлеты с крабом — это нежное и сочное блюдо, которое сочетает в себе легкую текстуру овощей и изысканный вкус морепродуктов. Оно идеально подходит для легкого ужина или полезного перекуса, радуя своей простотой приготовления и насыщенным вкусом. Всего несколько ингредиентов — и вы получаете котлеты, которые тают во рту и дарят ощущение свежести.

2 средних кабачка натирают на терке, слегка солят и оставляют на 10 минут, чтобы выделился сок, который затем отжимают. 1 пачку крабовых палочек мелко нарезают или разбирают на волокна. 1 головку моцареллы натирают на крупной терке. Все ингредиенты соединяют, добавляют 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и специи по вкусу. Из полученной массы формируют котлеты и обжаривают на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Котлеты получаются с хрустящей корочкой снаружи и нежной сочной текстурой внутри. Крабовые палочки придают блюду легкий морской аромат, а моцарелла создает приятную тягучесть. Подавать их лучше со свежим салатом или легким соусом на основе йогурта. Это блюдо можно приготовить и в духовке, выложив котлеты на пергамент и запекая при 180 °C 20–25 минут. Отличный способ накормить семью полезным и вкусным ужином без лишних хлопот.

