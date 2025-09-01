День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 09:23

Кабачки с морскими нотками — готовим балдежные котлетки к ужину

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые котлеты с крабом — это нежное и сочное блюдо, которое сочетает в себе легкую текстуру овощей и изысканный вкус морепродуктов. Оно идеально подходит для легкого ужина или полезного перекуса, радуя своей простотой приготовления и насыщенным вкусом. Всего несколько ингредиентов — и вы получаете котлеты, которые тают во рту и дарят ощущение свежести.

2 средних кабачка натирают на терке, слегка солят и оставляют на 10 минут, чтобы выделился сок, который затем отжимают. 1 пачку крабовых палочек мелко нарезают или разбирают на волокна. 1 головку моцареллы натирают на крупной терке. Все ингредиенты соединяют, добавляют 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и специи по вкусу. Из полученной массы формируют котлеты и обжаривают на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Котлеты получаются с хрустящей корочкой снаружи и нежной сочной текстурой внутри. Крабовые палочки придают блюду легкий морской аромат, а моцарелла создает приятную тягучесть. Подавать их лучше со свежим салатом или легким соусом на основе йогурта. Это блюдо можно приготовить и в духовке, выложив котлеты на пергамент и запекая при 180 °C 20–25 минут. Отличный способ накормить семью полезным и вкусным ужином без лишних хлопот.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
рецепты
котлеты
кабачки
крабовые палочки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились первые фото подозреваемого в убийстве Парубия
Биолог рассказала, чем опасны царапины кошек
США толкают Европу к конфронтации с Индией
Песков объяснил появление китайских номеров на машине Путина в КНР
Путин поздравил Мирзиеева по случаю Дня независимости Узбекистана
Переживший инсульт актер Белоголовцев расстался с женой спустя 35 лет брака
Назван председатель ШОС на 2026 год
Синоптик рассказал, каким будет сентябрь в разных регионах России
Песков рассказал о переговорах Путина с Моди в Aurus
Перепуганный боец ВСУ открыл огонь и сорвал мирные планы сослуживцев
В отеле Анапы произошло массовое отравление детей
«Пытался сдаться, но убили свои»: военкор показал драматичные кадры с СВО
Страны ШОС создадут собственный банк
Моди опубликовал фотографию с Путиным
Названы регионы с самой большой и маленькой пенсиями
Москвичам рассказали, как долго продлится в столице бабье лето
ШОС не упомянула Украину в Тяньцзиньской декларации
Подпавший под европейские санкции китайский банк прекратил расчеты с РФ
«Всегда содержательные»: премьер Индии высоко оценил разговоры с Путиным
Путин анонсировал встречу премьер-министров стран ШОС в Москве
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.