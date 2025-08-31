Если ваши тефтели разваливаются — вы просто не добавляете этот ингредиент

Блюда из фарша часто получаются сухими и пресными, если не знать один простой секрет опытных хозяек. Добавление овсяных хлопьев в мясной фарш кардинально меняет текстуру и вкус готовых изделий. Этот прием не только улучшает качество блюд, но и делает их более полезными за счет увеличения содержания клетчатки.

Овсяные хлопья быстрого приготовления слегка замачивают в воде или молоке на 10–15 минут, затем добавляют в фарш из расчета 2-3 столовые ложки на 500 г мяса. Овсянка прекрасно впитывает и удерживает влагу, предотвращая выделение сока во время жарки. Это делает котлеты и тефтели невероятно сочными внутри, сохраняя при этом идеальную форму без растрескивания.

Кроме улучшения текстуры, овсянка обогащает блюдо пищевыми волокнами, витаминами группы В и минералами. Она действует как натуральный загуститель, заменяя хлеб и муку, что особенно актуально для тех, кто следит за питанием. Этот прием работает с любыми видами фарша — говяжьим, свиным, куриным или индюшиным. Попробуйте добавить овсянку в следующий раз при приготовлении котлет — разница во вкусе и текстуре вас приятно удивит.

