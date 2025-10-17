Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Праздник на тарелке! Торт «Москва» — десерт, который вызывает ностальгию

Праздник на тарелке! Торт «Москва» — десерт, который вызывает ностальгию

Когда речь заходит о самых вкусных десертах в СССР, на ум сразу приходит торт «Москва» — роскошный, сладкий и одновременно простой в приготовлении десерт, который украшал праздничные столы советских семей. Он сочетает в себе легкие бисквитные коржи, нежный крем и тонкий шоколадный вкус, делая каждую ложку настоящим праздником.

Для классического варианта понадобится три яйца, 100 граммов сахара и 80 граммов муки для бисквитного коржа. Яйца взбивают с сахаром до пышной пены, аккуратно вмешивают просеянную муку, чтобы сохранить воздушность теста, и выпекают корж при 180 градусах около 20 минут. Для крема используют 200 граммов сгущенного молока и 100 граммов сливочного масла, взбивая до получения однородной и нежной массы. Каждый корж промазывают кремом, собирая торт, и сверху покрывают растопленным шоколадом или шоколадной глазурью.

Готовый торт «Москва» выдерживают несколько часов в холодильнике, чтобы коржи пропитались кремом. Этот десерт не просто вкусный — он наполнен ностальгией, ароматом праздника и теплом домашней кухни. Каждая часть торта напоминает о советских праздниках, когда сладкое было настоящим событием.

Сегодня торт «Москва» снова возвращается на наши столы, радуя глаз и пробуждая воспоминания о лучших десертах СССР.

Ранее мы поделились рецептом пельменей из 90-х.

