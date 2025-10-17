На Кипре убили президента ФК, где работал Кержаков

Президент кипрского футбольного клуба «Кармиотисса» Ставрос Димостенус был застрелен в городе Лимасол, сообщает издание Cyprus Mail. Нападение на бизнесмена произошло рядом с его собственным домом, когда он собирался сесть в автомобиль.

По данным авторов, неизвестный преступник сделал несколько выстрелов в 49-летнего мужчину. Сын Димостенуса, который был рядом, попытался срочно доставить отца в ближайшую больницу. Однако по пути машина попала в ДТП, и глава клуба скончался прямо в салоне автомобиля.

В прошлом сезоне футбольный клуб «Кармиотисса», которым руководил Димостенус, потерял место в высшем дивизионе Кипра. Известно, что в 2023 году команду непродолжительное время возглавлял бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков.

Российский футболист руководил «Кармиотиссой» менее двух месяцев — с начала февраля до конца марта. За это время под его руководством команда провела всего пять матчей, в которых сумела одержать лишь одну победу.

