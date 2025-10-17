Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 13:06

На Кипре убили президента ФК, где работал Кержаков

Cyprus Mail: президент кипрского ФК «Кармиотисса» застрелен в Лимасоле

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент кипрского футбольного клуба «Кармиотисса» Ставрос Димостенус был застрелен в городе Лимасол, сообщает издание Cyprus Mail. Нападение на бизнесмена произошло рядом с его собственным домом, когда он собирался сесть в автомобиль.

По данным авторов, неизвестный преступник сделал несколько выстрелов в 49-летнего мужчину. Сын Димостенуса, который был рядом, попытался срочно доставить отца в ближайшую больницу. Однако по пути машина попала в ДТП, и глава клуба скончался прямо в салоне автомобиля.

В прошлом сезоне футбольный клуб «Кармиотисса», которым руководил Димостенус, потерял место в высшем дивизионе Кипра. Известно, что в 2023 году команду непродолжительное время возглавлял бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков.

Российский футболист руководил «Кармиотиссой» менее двух месяцев — с начала февраля до конца марта. За это время под его руководством команда провела всего пять матчей, в которых сумела одержать лишь одну победу.

Ранее сообщалось, что в пригороде Сиднея Риверстоуне был убит бывший боец UFC Суман Мохтарян. 33-летний основатель спортзала Australian Top Team стал жертвой преднамеренного нападения — неизвестный открыл стрельбу и скрылся на красной Audi, которую позже нашли подожженной.

Кипр
футбол
тренеры
Александр Кержаков
смерти
