Лимонные корки больше не выкидываю, а бросаю в банку и заливаю уксусом: на кухне благодать всю зиму

Лимонные корки больше не выкидываю, а бросаю в банку и заливаю уксусом и они превращаются в настоящую находку для уборки на кухне! С помощью этого простого средства жир исчезает буквально за пару минут, а кухня остается свежей и сияющей.

Во время готовки брызги масла порой летят так, что заметить их сразу невозможно. Когда они застывают, уборка кажется почти непосильной. Но вместо сильной химии можно использовать домашний способ — он безопасный и эффективный. Важно только подготовить средство заранее, а пользоваться им по мере необходимости.

Возьмите два-три лимона или апельсина, снимите с них кожуру и нарежьте мелкими кусочками. Переложите их в литровую банку и залейте уксусом так, чтобы корки полностью покрылись. Закройте банку крышкой и уберите в темное место на две недели.

Через две недели процедите жидкость и перелейте её в бутылку с распылителем. Нанесите средство на жирные пятна, оставьте на 15–20 минут — за это время загрязнения размякнут. Затем легко удалите их влажной губкой одним движением, и кухня снова станет чистой и блестящей.

