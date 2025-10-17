Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 11:33

Готовлю крылышки про запас: этот трюк с маринадом стал моим спасением, когда гости на пороге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю эти крылышки постоянно, потому что это самый простой способ накормить семью вкусным ужином без лишних хлопот. Мне нравится, что можно сразу замариновать большую порцию и убрать в морозилку — всегда есть готовый полуфабрикат под рукой. Особенно выручает, когда дети просят что-то вкусненькое или неожиданно приходят гости.

Секрет в простом маринаде: на 1 кг крылышек смешиваю 100 мл соевого соуса, 3 ложки меда, 2 ложки масла, давлю чеснок и добавляю паприку с имбирем. Мед дает ту самую липкую золотистую корочку, ради которой все и затевается. Мариную минимум 4 часа, а лучше оставляю на ночь — так вкус получается насыщеннее. Для заморозки раскладываю крылья на подносе в один слой, чтобы не слиплись, потом перекладываю в пакет. Самое удобное — готовлю прямо из морозилки: 40–45 минут в духовке при 200 градусах, и ароматные хрустящие крылышки готовы. Подаю с картошкой фри или свежими овощами — всегда получается празднично и сытно.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Читайте также
Это варенье-соус уходит быстрее мяса: беру апельсины и острый перец — подходит к птице, рыбе, сырам и тостам
Общество
Это варенье-соус уходит быстрее мяса: беру апельсины и острый перец — подходит к птице, рыбе, сырам и тостам
Полный откат к бабьему лету: синоптики обрадовали россиян возвращением тепла — когда его стоит ждать
Общество
Полный откат к бабьему лету: синоптики обрадовали россиян возвращением тепла — когда его стоит ждать
Путешествия для гурманов: пять направлений, где кухня — настоящее искусство
Общество
Путешествия для гурманов: пять направлений, где кухня — настоящее искусство
Так больше не готовят: рецепт «Наполеона» из СССР — самый вкусный десерт
Семья и жизнь
Так больше не готовят: рецепт «Наполеона» из СССР — самый вкусный десерт
На праздник и в будни: классический рецепт цезаря: это вкуснейший салат
Семья и жизнь
На праздник и в будни: классический рецепт цезаря: это вкуснейший салат
еда
рецепты
курица
маринады
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог дал советы, как справиться с жизненными неудачами
Пассажир попросил другой самолет, когда увидел надпись на борту
Москалькова обвинила ВСУ в целенаправленном уничтожении журналистов
Лазарев прослезился во время своего грандиозного шоу в Москве
«Быть цветочком»: Пересильд вступила в новые отношения
Владельцы BMW обнаружили необычную проблему в своих машинах
«Будет «перетряска»»: Европе предсказали неутешительное будущее
Маск одним словом отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа
«Хорошая была пара»: криминальный куколд убил любовника жены
«Я с удовольствием!»: Шаляпин положил глаз на Бузову
«Бессмысленная эскалация»: американист о колебаниях Трампа по Tomahawk
В Нижнем Новгороде скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова
Политолог объяснил, почему Путин и Трамп встретятся в Венгрии вместо Турции
На Западе раскрыли, как Путин сумел переиграть Зеленского
Назван недуг, который Дайан Китон скрывала перед смертью
Теплые выходные или новые ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю
Петербургская школьница получила компенсацию после падения на гололеде
Туберкулез у двух школьников в Приморье привлек внимание СК
Госдума может рассмотреть законопроект о круглогодичном призыве
Оператор дронов «КВН» за год разнес полсотни единиц бронетехники ВСУ
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.