Готовлю крылышки про запас: этот трюк с маринадом стал моим спасением, когда гости на пороге

Готовлю крылышки про запас: этот трюк с маринадом стал моим спасением, когда гости на пороге

Я готовлю эти крылышки постоянно, потому что это самый простой способ накормить семью вкусным ужином без лишних хлопот. Мне нравится, что можно сразу замариновать большую порцию и убрать в морозилку — всегда есть готовый полуфабрикат под рукой. Особенно выручает, когда дети просят что-то вкусненькое или неожиданно приходят гости.

Секрет в простом маринаде: на 1 кг крылышек смешиваю 100 мл соевого соуса, 3 ложки меда, 2 ложки масла, давлю чеснок и добавляю паприку с имбирем. Мед дает ту самую липкую золотистую корочку, ради которой все и затевается. Мариную минимум 4 часа, а лучше оставляю на ночь — так вкус получается насыщеннее. Для заморозки раскладываю крылья на подносе в один слой, чтобы не слиплись, потом перекладываю в пакет. Самое удобное — готовлю прямо из морозилки: 40–45 минут в духовке при 200 градусах, и ароматные хрустящие крылышки готовы. Подаю с картошкой фри или свежими овощами — всегда получается празднично и сытно.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.