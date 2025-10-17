Раскрыто, где играет лучший футбольный бомбардир планеты среди молодежи Футболист Сатпаев превзошел Ямаля по голам в молодежном рейтинге

Казахстанский форвард из «Кайрата» Дастан Сатпаев стал лучшим бомбардиром среди футболистов до 19 лет, поразив ворота соперников 16 раз в 2025 году, передает Sports24.kz. Игрок обошел по голам вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, у которого 14 точных попаданий.

Этот результат позволил Сатпаеву возглавить мировой рейтинг молодых голеадоров, говорится в материале. Таких же показателей добился бразилец Райан из «Васко да Гама», а вингер «Челси» Эстевао отстает на один мяч.

Ранее агент ФИФА Мезмуредавит Деста заявил, что матч между сборными России и США может пройти на одной из арен чемпионата мира. Он отметил, что для игры подойдет любой крупный американский город, а запретов на ее проведение со стороны организации не последует.

Кроме того, российские футболисты одержали победу над сборной Боливии в товарищеском матче. Встреча на московском стадионе «Динамо» завершилась со счетом 3:0 в пользу принимающей стороны.

Также президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил об изменении позиции ряда европейских государств относительно участия РФ в мировых соревнованиях. Глава организации констатировал устойчивую позитивную динамику в данном вопросе.