17 октября 2025 в 13:26

У нас так куриную печень никто не готовит, а зря: слопают даже те, кто всю жизнь противился

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриная печень, приготовленная по этому рецепту, точно понравится тем, кто не любил этот продукт. Секрет блюда — в правильной обработке и необычных ингредиентах.

Для приготовления понадобится 700 г куриной печени, два кислых яблока, 2–3 луковицы, мука для обваливания, растительное масло, соль, перец, куркума и паприка.

Печень промываем, очищаем от пленок, обсушиваем и обваливаем в муке. На сильном огне обжариваем по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

В той же сковороде обжариваем лук с приправами до мягкости. Добавляем нарезанные яблоки, подрумяниваем 3–4 минуты. Соединяем все ингредиенты, солим, перчим, вливаем 50 мл воды и тушим под крышкой 5–7 минут.

Для более насыщенного вкуса добавляем в конце ложку сметаны. Подавать горячим с картофельным пюре, гречкой или рисом. Блюдо получается нежным, сочным и невероятно аппетитным.

Ранее сообщалось, что жарка мяса часто сопровождается разлетающимися каплями масла, которые создают беспорядок и могут привести к ожогам. Однако опытные хозяйки знают, как избежать этой проблемы.

