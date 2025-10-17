У нас так куриную печень никто не готовит, а зря: слопают даже те, кто всю жизнь противился

Куриная печень, приготовленная по этому рецепту, точно понравится тем, кто не любил этот продукт. Секрет блюда — в правильной обработке и необычных ингредиентах.

Для приготовления понадобится 700 г куриной печени, два кислых яблока, 2–3 луковицы, мука для обваливания, растительное масло, соль, перец, куркума и паприка.

Печень промываем, очищаем от пленок, обсушиваем и обваливаем в муке. На сильном огне обжариваем по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

В той же сковороде обжариваем лук с приправами до мягкости. Добавляем нарезанные яблоки, подрумяниваем 3–4 минуты. Соединяем все ингредиенты, солим, перчим, вливаем 50 мл воды и тушим под крышкой 5–7 минут.

Для более насыщенного вкуса добавляем в конце ложку сметаны. Подавать горячим с картофельным пюре, гречкой или рисом. Блюдо получается нежным, сочным и невероятно аппетитным.

