Жарка мяса без брызг и хаоса: опытные хозяйки рассказали, как сохранить чистоту на кухне

Жарка мяса часто сопровождается разлетающимися каплями масла, которые создают беспорядок и могут привести к ожогам. Однако опытные хозяйки знают, как избежать этой проблемы.

Главный секрет — правильная подготовка мяса. Прежде чем класть его на сковороду, обязательно промокните куски бумажными полотенцами, таким образом удалив всю влагу и жир. Именно они при контакте с горячим маслом создают брызги.

Важно следить за температурой: слишком сильный огонь провоцирует активное разбрызгивание. Если масло все же начало разлетаться, не спешите снимать крышку — это только усугубит ситуацию. Лучше выключите огонь и подождите пару минут, пока «буря» утихнет.

