10 октября 2025 в 11:01

Жарка мяса без брызг и хаоса: опытные хозяйки рассказали, как сохранить чистоту на кухне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жарка мяса часто сопровождается разлетающимися каплями масла, которые создают беспорядок и могут привести к ожогам. Однако опытные хозяйки знают, как избежать этой проблемы.

Главный секрет — правильная подготовка мяса. Прежде чем класть его на сковороду, обязательно промокните куски бумажными полотенцами, таким образом удалив всю влагу и жир. Именно они при контакте с горячим маслом создают брызги.

Важно следить за температурой: слишком сильный огонь провоцирует активное разбрызгивание. Если масло все же начало разлетаться, не спешите снимать крышку — это только усугубит ситуацию. Лучше выключите огонь и подождите пару минут, пока «буря» утихнет.

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
