Готовим окна к зиме: полный чек-лист

Холодный сезон в России — это испытание не только для людей, но и для домов. Мороз, ветер, снег, перепады температур и повышенная влажность ставят перед оконными конструкциями серьезные задачи. Чтобы зимой в доме было тепло, тихо и комфортно, важно заранее подготовить окна к сезону.

Эта подготовка не требует сложных работ или серьезных затрат — достаточно уделить немного внимания каждому элементу конструкции. Мы подготовили полный пошаговый чек-лист, который поможет вам все сделать правильно и вовремя.

1. Очистите рамы и стеклопакеты

Первое, с чего стоит начать — чистота. Пыль и грязь, накопившиеся за лето и осень, мешают плотному прилеганию створок и ухудшают герметичность.

Используйте мягкую губку или ткань и нейтральное моющее средство.

Не применяйте абразивы и агрессивную химию — они повреждают пластик и уплотнители.

Особое внимание уделите стыкам и углам, где часто скапливается грязь и пыль.

Чистые поверхности не только выглядят опрятнее, но и лучше «работают» — окно закрывается плотнее, уплотнители прилегают без препятствий.

2. Проверьте уплотнители и обработайте их

Уплотнители — это тонкая, но ключевая линия защиты от холода и сквозняков. Со временем они могут высыхать, трескаться или терять эластичность.

Протрите резинки влажной тканью, удаляя пыль и грязь.

Осмотрите на наличие трещин, разрывов и деформаций.

При необходимости замените поврежденные участки — это недорого и быстро.

Обработайте уплотнители силиконовой смазкой. Это сохранит их мягкость и продлит срок службы, особенно в морозы.

Если уплотнители давно не менялись (пять–семь лет), стоит задуматься о полной замене. Это значительно повысит теплоизоляцию.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

3. Переключите фурнитуру в зимний режим

Современные пластиковые окна оснащены фурнитурой, которая позволяет регулировать прижим створки к раме.

Откройте створку и найдите эксцентрики — небольшие цилиндрические элементы на торце.

Поверните их отверткой или шестигранником в положение «зима» (обычно обозначено меткой).

Это усилит прижим и предотвратит продувание.

Важно весной вернуть фурнитуру обратно в «летний» режим. Иначе уплотнители будут постоянно находиться под нагрузкой и быстрее износятся.

4. Прочистите дренажные отверстия и отливы

Дренажные отверстия — это маленькие незаметные отверстия в нижней части рамы. Они отводят влагу, чтобы она не скапливалась внутри конструкции.

Очистите отверстия от грязи, пыли и насекомых ватной палочкой или тонкой мягкой щеткой.

Проверьте, свободно ли проходит вода, налив немного жидкости в отверстие.

Отливы тоже важно проверить: они должны быть плотно закреплены, без зазоров и трещин. Зимой через эти места часто проникает холодный воздух и влага.

5. Проверьте состояние откосов и монтажных швов

Даже самые качественные окна могут терять тепло, если нарушена герметичность откосов. Осмотрите швы по периметру рамы:

нет ли трещин или зазоров;

не отходит ли отделка;

нет ли следов влаги или плесени.

Маленькие дефекты можно заделать самостоятельно герметиком. Если трещины крупные или откосы сильно повреждены — лучше вызвать специалиста. Это быстро и надежно предотвратит теплопотери зимой.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

6. Проверьте работу фурнитуры

Фурнитура зимой испытывает повышенные нагрузки, особенно если створки часто открываются для проветривания. Проверьте:

легко ли вращается ручка;

плотно ли закрывается окно;

нет ли скрипов или заеданий.

При необходимости смажьте механизмы маслом без кислот и смол. Если створка перекошена, отрегулируйте петли. Лучше сделать это заранее, чем зимой бороться с заклинившей ручкой на морозе.

7. Организуйте правильное зимнее проветривание

Зимой проветривание особенно важно — без него повышается влажность, образуется конденсат и плесень. Но открывать окна настежь надолго нельзя — это ведет к теплопотерям.

Используйте:

Режим микропроветривания — створка открывается на несколько миллиметров, обеспечивая приток воздуха без сквозняков.

— створка открывается на несколько миллиметров, обеспечивая приток воздуха без сквозняков. Приточные клапаны — устанавливаются в раму и обеспечивают постоянный приток воздуха даже при закрытых створках.

Такой подход помогает поддерживать здоровый микроклимат без охлаждения помещения.

8. Контролируйте уровень влажности в помещении

Зимой окна часто «плачут» из-за разницы температур и повышенной влажности. Оптимальный уровень влажности — 40–60%.

Проветривайте помещения регулярно, но коротко.

Включайте вытяжку на кухне и в ванной.

При необходимости используйте осушители воздуха.

Сухой воздух, наоборот, приводит к пересыханию уплотнителей и ухудшению самочувствия. Баланс важен.

9. Подготовьте москитные сетки и аксессуары

Зимой москитные сетки лучше снять и промыть. Это:

продлит срок их службы;

предотвратит деформацию от снега и льда;

освободит проем для лучшей герметичности.

Также снимите декоративные элементы, которые могут мешать плотному прилеганию створок.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

10. Проведите профессиональный осмотр (по желанию)

Если окна старые или вы не уверены в их состоянии, разумно заказать профессиональный сервис. Специалисты:

проверят герметичность швов и откосов;

отрегулируют створки и фурнитуру;

заменят уплотнители при необходимости;

дадут рекомендации по уходу.

Компания «Пластика Окон» предлагает сезонное обслуживание с гарантией качества — это быстро, удобно и избавляет от неожиданностей зимой.

Итоговый чек-лист

Помыть рамы и стеклопакеты

Проверить и смазать уплотнители

Переключить фурнитуру в зимний режим

Прочистить дренаж и отливы

Проверить откосы и швы

Проверить фурнитуру

Настроить зимнее проветривание

Контролировать влажность

Снять сетки и аксессуары

При необходимости вызвать мастера

Почему зимняя подготовка особенно важна в российских реалиях

В отличие от мягкого европейского климата, в России зима может длиться пять–шесть месяцев, а температурные перепады в течение суток нередко превышают 15–20 градусов. Это создает колоссальную нагрузку на стеклопакеты, фурнитуру и уплотнители. Если пренебречь подготовкой, уже к январю можно столкнуться с запотеванием стекол, сквозняками и промерзанием откосов.

Даже небольшая щель между рамой и стеной способна «вытягивать» тепло и приводить к перерасходу энергии. По данным специалистов, через негерметичные окна уходит до 30% тепла. Это означает, что, не проверив окна осенью, вы буквально начинаете «отапливать улицу».

Примеры из практики: когда подготовка спасает зиму

Пример 1. В квартире на северной стороне владелица несколько лет не переключала фурнитуру в зимний режим. В один из морозов створки начали продуваться, а на откосах появилась наледь. После вызова специалистов потребовалась не только регулировка, но и частичная замена уплотнителей.

Пример 2. Семья из Подмосковья ежегодно проводит осенний «сервисный день» — чистят дренажи, регулируют прижим, проверяют откосы. За 12 лет эксплуатации окна не потребовали ни одной крупной починки, а счета за отопление стабильно ниже, чем у соседей.

Пример 3. В частном доме без проверки дренажей осенью вода скопилась в раме и замерзла в декабре. Итог — деформация створки и ремонт на несколько тысяч рублей, которого можно было избежать с помощью пяти минут профилактики.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маленькие привычки, которые экономят ресурсы

Помимо сезонных работ, есть простые повседневные привычки, которые помогают поддерживать окна в хорошем состоянии всю зиму:

Не держите створки приоткрытыми надолго — используйте микропроветривание.

— используйте микропроветривание. Регулярно протирайте стекла и уплотнители от конденсата, чтобы избежать наледи.

от конденсата, чтобы избежать наледи. Следите за влажностью — используйте вытяжку на кухне, не сушите белье в жилых комнатах.

— используйте вытяжку на кухне, не сушите белье в жилых комнатах. Проверяйте ручки — если чувствуете люфт, подтяните винты, чтобы не допустить разбалтывания фурнитуры.

Эти мелочи не занимают много времени, но реально продлевают срок службы окон и помогают сохранять тепло.

Зачем все это

Зимняя подготовка — это не просто «косметика». Это реальный способ:

снизить потери тепла и счета за отопление;

избежать появления плесени и конденсата;

продлить срок службы уплотнителей и фурнитуры;

обеспечить комфортный микроклимат в доме.

