Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 15:00

Готовим окна к зиме: полный чек-лист

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Erid: 2W5zFJX8iH6

Холодный сезон в России — это испытание не только для людей, но и для домов. Мороз, ветер, снег, перепады температур и повышенная влажность ставят перед оконными конструкциями серьезные задачи. Чтобы зимой в доме было тепло, тихо и комфортно, важно заранее подготовить окна к сезону.

Эта подготовка не требует сложных работ или серьезных затрат — достаточно уделить немного внимания каждому элементу конструкции. Мы подготовили полный пошаговый чек-лист, который поможет вам все сделать правильно и вовремя.

1. Очистите рамы и стеклопакеты

Первое, с чего стоит начать — чистота. Пыль и грязь, накопившиеся за лето и осень, мешают плотному прилеганию створок и ухудшают герметичность.

  • Используйте мягкую губку или ткань и нейтральное моющее средство.
  • Не применяйте абразивы и агрессивную химию — они повреждают пластик и уплотнители.
  • Особое внимание уделите стыкам и углам, где часто скапливается грязь и пыль.

Чистые поверхности не только выглядят опрятнее, но и лучше «работают» — окно закрывается плотнее, уплотнители прилегают без препятствий.

2. Проверьте уплотнители и обработайте их

Уплотнители — это тонкая, но ключевая линия защиты от холода и сквозняков. Со временем они могут высыхать, трескаться или терять эластичность.

  • Протрите резинки влажной тканью, удаляя пыль и грязь.
  • Осмотрите на наличие трещин, разрывов и деформаций.
  • При необходимости замените поврежденные участки — это недорого и быстро.
  • Обработайте уплотнители силиконовой смазкой. Это сохранит их мягкость и продлит срок службы, особенно в морозы.

Если уплотнители давно не менялись (пять–семь лет), стоит задуматься о полной замене. Это значительно повысит теплоизоляцию.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

3. Переключите фурнитуру в зимний режим

Современные пластиковые окна оснащены фурнитурой, которая позволяет регулировать прижим створки к раме.

  • Откройте створку и найдите эксцентрики — небольшие цилиндрические элементы на торце.
  • Поверните их отверткой или шестигранником в положение «зима» (обычно обозначено меткой).
  • Это усилит прижим и предотвратит продувание.

Важно весной вернуть фурнитуру обратно в «летний» режим. Иначе уплотнители будут постоянно находиться под нагрузкой и быстрее износятся.

4. Прочистите дренажные отверстия и отливы

Дренажные отверстия — это маленькие незаметные отверстия в нижней части рамы. Они отводят влагу, чтобы она не скапливалась внутри конструкции.

  • Очистите отверстия от грязи, пыли и насекомых ватной палочкой или тонкой мягкой щеткой.
  • Проверьте, свободно ли проходит вода, налив немного жидкости в отверстие.

Отливы тоже важно проверить: они должны быть плотно закреплены, без зазоров и трещин. Зимой через эти места часто проникает холодный воздух и влага.

5. Проверьте состояние откосов и монтажных швов

Даже самые качественные окна могут терять тепло, если нарушена герметичность откосов. Осмотрите швы по периметру рамы:

  • нет ли трещин или зазоров;
  • не отходит ли отделка;
  • нет ли следов влаги или плесени.

Маленькие дефекты можно заделать самостоятельно герметиком. Если трещины крупные или откосы сильно повреждены — лучше вызвать специалиста. Это быстро и надежно предотвратит теплопотери зимой.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

6. Проверьте работу фурнитуры

Фурнитура зимой испытывает повышенные нагрузки, особенно если створки часто открываются для проветривания. Проверьте:

  • легко ли вращается ручка;
  • плотно ли закрывается окно;
  • нет ли скрипов или заеданий.

При необходимости смажьте механизмы маслом без кислот и смол. Если створка перекошена, отрегулируйте петли. Лучше сделать это заранее, чем зимой бороться с заклинившей ручкой на морозе.

7. Организуйте правильное зимнее проветривание

Зимой проветривание особенно важно — без него повышается влажность, образуется конденсат и плесень. Но открывать окна настежь надолго нельзя — это ведет к теплопотерям.

Используйте:

  • Режим микропроветривания — створка открывается на несколько миллиметров, обеспечивая приток воздуха без сквозняков.
  • Приточные клапаны — устанавливаются в раму и обеспечивают постоянный приток воздуха даже при закрытых створках.

Такой подход помогает поддерживать здоровый микроклимат без охлаждения помещения.

8. Контролируйте уровень влажности в помещении

Зимой окна часто «плачут» из-за разницы температур и повышенной влажности. Оптимальный уровень влажности — 40–60%.

  • Проветривайте помещения регулярно, но коротко.
  • Включайте вытяжку на кухне и в ванной.
  • При необходимости используйте осушители воздуха.

Сухой воздух, наоборот, приводит к пересыханию уплотнителей и ухудшению самочувствия. Баланс важен.

9. Подготовьте москитные сетки и аксессуары

Зимой москитные сетки лучше снять и промыть. Это:

  • продлит срок их службы;
  • предотвратит деформацию от снега и льда;
  • освободит проем для лучшей герметичности.

Также снимите декоративные элементы, которые могут мешать плотному прилеганию створок.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

10. Проведите профессиональный осмотр (по желанию)

Если окна старые или вы не уверены в их состоянии, разумно заказать профессиональный сервис. Специалисты:

  • проверят герметичность швов и откосов;
  • отрегулируют створки и фурнитуру;
  • заменят уплотнители при необходимости;
  • дадут рекомендации по уходу.

Компания «Пластика Окон» предлагает сезонное обслуживание с гарантией качества — это быстро, удобно и избавляет от неожиданностей зимой.

Итоговый чек-лист

  • Помыть рамы и стеклопакеты
  • Проверить и смазать уплотнители
  • Переключить фурнитуру в зимний режим
  • Прочистить дренаж и отливы
  • Проверить откосы и швы
  • Проверить фурнитуру
  • Настроить зимнее проветривание
  • Контролировать влажность
  • Снять сетки и аксессуары
  • При необходимости вызвать мастера

Почему зимняя подготовка особенно важна в российских реалиях

В отличие от мягкого европейского климата, в России зима может длиться пять–шесть месяцев, а температурные перепады в течение суток нередко превышают 15–20 градусов. Это создает колоссальную нагрузку на стеклопакеты, фурнитуру и уплотнители. Если пренебречь подготовкой, уже к январю можно столкнуться с запотеванием стекол, сквозняками и промерзанием откосов.

Даже небольшая щель между рамой и стеной способна «вытягивать» тепло и приводить к перерасходу энергии. По данным специалистов, через негерметичные окна уходит до 30% тепла. Это означает, что, не проверив окна осенью, вы буквально начинаете «отапливать улицу».

Примеры из практики: когда подготовка спасает зиму

Пример 1. В квартире на северной стороне владелица несколько лет не переключала фурнитуру в зимний режим. В один из морозов створки начали продуваться, а на откосах появилась наледь. После вызова специалистов потребовалась не только регулировка, но и частичная замена уплотнителей.

Пример 2. Семья из Подмосковья ежегодно проводит осенний «сервисный день» — чистят дренажи, регулируют прижим, проверяют откосы. За 12 лет эксплуатации окна не потребовали ни одной крупной починки, а счета за отопление стабильно ниже, чем у соседей.

Пример 3. В частном доме без проверки дренажей осенью вода скопилась в раме и замерзла в декабре. Итог — деформация створки и ремонт на несколько тысяч рублей, которого можно было избежать с помощью пяти минут профилактики.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маленькие привычки, которые экономят ресурсы

Помимо сезонных работ, есть простые повседневные привычки, которые помогают поддерживать окна в хорошем состоянии всю зиму:

  • Не держите створки приоткрытыми надолго — используйте микропроветривание.
  • Регулярно протирайте стекла и уплотнители от конденсата, чтобы избежать наледи.
  • Следите за влажностью — используйте вытяжку на кухне, не сушите белье в жилых комнатах.
  • Проверяйте ручки — если чувствуете люфт, подтяните винты, чтобы не допустить разбалтывания фурнитуры.

Эти мелочи не занимают много времени, но реально продлевают срок службы окон и помогают сохранять тепло.

Зачем все это

Зимняя подготовка — это не просто «косметика». Это реальный способ:

  • снизить потери тепла и счета за отопление;
  • избежать появления плесени и конденсата;
  • продлить срок службы уплотнителей и фурнитуры;
  • обеспечить комфортный микроклимат в доме.

Подробнее о профессиональном обслуживании окон можно узнать на www.plastika-okon.ru — официальном сайте компании «Пластика Окон», которая более 20 лет помогает жильцам Москвы и области готовить окна к зиме быстро, аккуратно и надежно.

РЕКЛАМА: ООО «Пластика Окон», ИНН 5050068726

окна
зима
холода
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина внезапно напал на молодую девушку и угрожал ей ножом
Найдена странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Индия отказалась от российской нефти и газа? Что известно
Зеленскому устроили «холодный душ» в Вашингтоне: получит ли Киев Tomahawk?
Пенсионные баллы для молодежи: могут ли их cнизить, как влияют на выплаты
Раскрыто, где играет лучший футбольный бомбардир планеты среди молодежи
Российский боец рассказал о борьбе с хитроумной тактикой ВСУ
«Максимальное содействие»: в МИД назвали способы поддержки россиян в Латвии
Готовим окна к зиме: полный чек-лист
Стоматолог напомнил, как правильно чистить зубы
10 лучших рецептов с тыквой на осень: запеканки, супы и не только
Россия поможет КНДР с модернизацией ТЭЦ и ТЭС
Астролог сообщил, когда должна закончиться спецоперация на Украине
Полицейские разыскивают мужчину, забившего до смерти сестру и ее мужа
Macan раскрыл, когда уйдет служить в армию
Красноярский чиновник назвал жителей Сибири «одичавшими хохлами»
Гламурная блондинка убила четырех знакомых и травила собак: что известно
«Реальная возможность»: в Госдуме оценили создание туннеля «Путин — Трамп»
Гуфа призвали отдать часть средств с концертов в Москве на нужды СВО
Дрон ВСУ отправил в больницу супружескую пару в Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.