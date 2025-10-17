«Максимальное содействие»: в МИД назвали способы поддержки россиян в Латвии

МИД России будет оказывать активную поддержку российским гражданам, оказавшимся в тяжелой ситуации в Латвии, заявила в рамках круглого стола «Массовые нарушения прав человека в Прибалтике» первый секретарь Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Ольга Чекризова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, российские дипломаты готовы задействовать весь арсенал доступных средств для помощи соотечественникам.

Посольство России в Риге продолжит оказывать максимальное содействие нашим соотечественникам, которые попали под такие дискриминационные меры со стороны латвийских властей. Мы задействуем весь арсенал имеющихся у нас средств, чтобы привлечь внимание международного сообщества к той проблеме, которая сейчас складывается в Латвии и в целом в странах Прибалтики, — подчеркнула она.

В числе конкретных мер поддержки Чекризова назвала специально разработанные министерством списки адвокатов и юридических фирм, готовых помогать русскоязычным жителям за рубежом. Эти перечни размещены на официальных сайтах дипломатического ведомства и посольств, при этом для обратившихся предусмотрена возможность получения бесплатной правовой помощи.

Ранее член Общественной палаты РФ Максим Григорьев выразил мнение, что отсутствие решительных ответных мер со стороны России может неминуемо усугубить положение русскоязычного населения в прибалтийских странах. Также он выразил скептицизм в отношении международных институтов, указав, что они ограничиваются формальным рассмотрением жалоб.