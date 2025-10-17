Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 13:06

Вафля и три ложки крема! Советская трубочка с кремом — просто и ароматно

Вафля и три ложки крема! Советская трубочка с кремом — просто и ароматно Вафля и три ложки крема! Советская трубочка с кремом — просто и ароматно Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда вспоминаются самые вкусные десерты в СССР, на ум сразу приходит трубочка с кремом — хрустящий вафельный рулет, наполненный воздушной и сладкой начинкой. Эти десерты продавались в кондитерских, готовились дома и были настоящим символом праздника или приятного чаепития.

Для приготовления вафельного рулета берут один лист тонких вафель, который аккуратно смазывают кремом из 150 граммов сливочного масла и 150 граммов сгущенного молока, предварительно взбитых до пышной однородной массы. Крем распределяют равномерно по вафельной поверхности, затем аккуратно сворачивают в трубочку и оставляют на час в холодильнике, чтобы рулет пропитался и стал более плотным, но при этом сохранял хрустящую структуру. При желании сверху трубочку можно слегка присыпать какао или сахарной пудрой для аромата и красоты.

Трубочка с кремом — это не просто десерт, а вкус детства. Хрустящая вафля, сладкий крем и аромат советской кондитерской вызывают ностальгию и мгновенно переносят в уютные времена. Такой десерт подходит к чаю, кофе или как самостоятельное лакомство для сладкоежек любого возраста.

Сегодня трубочка с кремом снова возвращается на наши столы, доказывая, что простые и нежные десерты советской эпохи остаются любимыми и по сей день.

Ранее мы поделились рецептом брусники с апельсином.

Читайте также
Праздник на тарелке! Торт «Москва» — десерт, который вызывает ностальгию
Семья и жизнь
Праздник на тарелке! Торт «Москва» — десерт, который вызывает ностальгию
Врач назвала неочевидный негативный эффект от поедания сладостей
Здоровье/красота
Врач назвала неочевидный негативный эффект от поедания сладостей
Трубочки со сгущенкой: добавьте к рецепту магию советского детства
Семья и жизнь
Трубочки со сгущенкой: добавьте к рецепту магию советского детства
Вкусное кольцевое печенье с хрустящим арахисом за 12 минут
Семья и жизнь
Вкусное кольцевое печенье с хрустящим арахисом за 12 минут
Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество
Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
сладкое
сладости
десерты
крем
Елизавета Семерина
Е. Семерина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Булыкин заявил, что травма Акинфеева не станет проблемой для ЦСКА
У артиллеристов ВСУ заметили американскую гаубицу времен Второй мировой
Уфолог провел параллель между пропажей Усольцевых и Норфолкским полком
В Еврокомиссии рассказали, есть ли препятствия для поездки Путина в Венгрию
Российская туристка найдена мертвой в турецком отеле
Песков подтвердил открытость России к мирному урегулированию на Украине
Готовим вафельки из тыквы! Идеальный осенний рецепт за 15 минут
Мать рассказал о страданиях сына после отравления набором «Юный химик»
Раскрыто, почему встреча Путина и Трампа станет костью в горле Зеленского
Европу уличили в связанных с Украиной милитаристских амбициях
«Предельно ясно»: Песков о теме Tomahawk в диалоге Путина и Трампа
Песков раскрыл, зачем Путин на самом деле звонил Трампу
В Кремле объяснили, почему не разглашают детали разговора Путина и Трампа
Кремль выразил соболезнования в связи с кончиной военкора Зува
Политолог рассказал о главных итогах беседы Путина и Трампа
Песков высказался по поводу маршрута полета Путина на встречу с Трампом
Политолог раскрыл, за передачу каких секретных данных Болтона будут судить
Магнитные бури сегодня, 17 октября: что завтра, мигрени, головокружение
«Воля президентов есть»: в Кремле назвали сроки встречи Путина и Трампа
Погиб военкор Иван Зуев: что с ним случилось, подробности, ответ России
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.