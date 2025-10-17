Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 октября 2025 в 13:21

Политолог рассказал о главных итогах беседы Путина и Трампа

Политолог Станкевич: после беседы Путина и Трампа ВСУ останутся без Tomahawk

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

После беседы президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа ВСУ останутся без ракет Tomahawk, заявил политолог Сергей Станкевич. По его словам, которые передает KP.RU, Трамп дал понять, что эти «летающие топоры» нужны самим американцам.

Понятно уже, что киевские «индейцы» останутся без Tomahawk. Трамп сказал, что эти летающие топоры американцам и самим нужны. Логичный аргумент, — сообщил Станкевич.

Эксперт добавил, что Трамп не планирует ужесточать санкции против России, поскольку сейчас не самый подходящий момент. По его словам, американский лидер не захочет усложнять ситуацию. Кроме того, уточнил политолог, сама тональность беседы не включала попытки запугать новыми антироссийскими мерами.

В последнее время в демонических заклинаниях главным стал лозунг — «мир с позиции силы». Дескать, Кремль нужно прижать санкционной блокадой, напугать дальнобойными ракетами и «принудить» к уступкам за столом переговоров. В разговоре президентов этих заведомых глупостей не было, — добавил эксперт.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что администрация Трампа не имела четкого намерения поставлять крылатые ракеты Tomahawk Украине. По его словам, Вашингтон колебался в данном вопросе, несмотря на серьезное давление «ястребов» и украинского лобби.

