Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 13:15

В Госдуме вспомнили Гегеля при оценке возможного наступления ВСУ

Депутат Ивлев процитировал Гегеля при оценке возможного наступления ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Оценивать способность ВСУ организовать новое наступление следует через философские категории возможности и действительности, которые использовал Георг Гегель, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев. По его словам, у украинцев в итоге «нет условий и возможностей».

Может ли папа римский стать турецким султаном? Такой пример приводил студентам Гегель на лекциях при изучении философских категорий «возможность» и «действительность». И отвечал, что может, но для этого в действительности нет условий и возможностей, — сказал Ивлев.

По мнению депутата, аналогичная ситуация складывается и с Украиной, неоднократно заявлявшей о готовящихся наступлениях, которые так и не состоялись. Депутат подчеркнул, что тактическая и стратегическая инициатива на фронте принадлежит российской армии, несмотря на иностранную помощь Киеву.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы Украины готовят к наступлению в Сумской области подразделение, в состав которого вошли бывшие заключенные и принудительно мобилизованные граждане. Речь идет о 33-м отдельном штурмовом полке.

Леонид Ивлев
Госдума
ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия раскрыла меры защиты депортированных из Латвии граждан
Минобороны сообщило о новых успехах армии после освобождения Приволья
«Население не жалко»: стало известно, на какие провокации способны ВСУ
В России жестко высказались о действиях Латвии против русскоязычных граждан
«Благоприятные результаты»: Су-30 проявили себя на учениях Индии и Британии
Взрывы в Крыму, гибель москвича, смерть военкора: ВСУ атакуют РФ 17 октября
Родителям раскрыли важность школьных каникул
Госпитализация, «роман» с Гордоном, суды с Аршавиным: как живет Барановская
Допрос убившего бойца СВО из ревности россиянина попал на видео
Булыкин заявил, что травма Акинфеева не станет проблемой для ЦСКА
У артиллеристов ВСУ заметили американскую гаубицу времен Второй мировой
Уфолог провел параллель между пропажей Усольцевых и Норфолкским полком
В Еврокомиссии рассказали, есть ли препятствия для поездки Путина в Венгрию
Российская туристка найдена мертвой в турецком отеле
Песков подтвердил открытость России к мирному урегулированию на Украине
Готовим вафельки из тыквы! Идеальный осенний рецепт за 15 минут
Мать рассказал о страданиях сына после отравления набором «Юный химик»
Раскрыто, почему встреча Путина и Трампа станет костью в горле Зеленского
Европу уличили в связанных с Украиной милитаристских амбициях
«Предельно ясно»: Песков о теме Tomahawk в диалоге Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.