Оценивать способность ВСУ организовать новое наступление следует через философские категории возможности и действительности, которые использовал Георг Гегель, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев. По его словам, у украинцев в итоге «нет условий и возможностей».

Может ли папа римский стать турецким султаном? Такой пример приводил студентам Гегель на лекциях при изучении философских категорий «возможность» и «действительность». И отвечал, что может, но для этого в действительности нет условий и возможностей, — сказал Ивлев.

По мнению депутата, аналогичная ситуация складывается и с Украиной, неоднократно заявлявшей о готовящихся наступлениях, которые так и не состоялись. Депутат подчеркнул, что тактическая и стратегическая инициатива на фронте принадлежит российской армии, несмотря на иностранную помощь Киеву.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы Украины готовят к наступлению в Сумской области подразделение, в состав которого вошли бывшие заключенные и принудительно мобилизованные граждане. Речь идет о 33-м отдельном штурмовом полке.