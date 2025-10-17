Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 11:38

Превратила томаты в обалденный соус. Донская аджика — в моей семье ее едят ложками. И к мясу, и на хлебушек!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Донская аджика — это не просто острая приправа, а настоящая легенда южной кухни, имеющая свой особый характер. В отличие от традиционных кавказских рецептов, эта аджика обладает более мягкой и сбалансированной остротой, где гармонично сочетается аромат сладкого перца, пикантность чеснока и легкая кислинка томатов. Её универсальность поражает: она идеально подчеркивает вкус любого мяса — от шашлыка до запеченной птицы, а намазанная на свежий хлеб, превращается в самостоятельную вкуснейшую закуску. Этот насыщенный соус с густой консистенцией станет настоящей изюминкой вашего стола.

Для приготовления вам понадобится 2 кг красных сладких перцев, 1 кг помидоров, 300 г чеснока, 3–4 стручка острого перца, 150 г сахара, 100 г соли, 100 мл 9% уксуса и пучок кинзы. Овощи тщательно вымойте. У сладкого перца удалите плодоножки и семена. Помидоры и перец пропустите через мясорубку. Чеснок очистите и подавите. Кинзу мелко порубите. В глубокой кастрюле смешайте овощную массу, добавьте соль, сахар и доведите до кипения. Варите на медленном огне 40 минут, периодически помешивая. Затем добавьте чеснок, кинзу и уксус, тщательно перемешайте и проварите еще 5 минут. Горячую аджику разлейте по стерильным банкам и закатайте.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

