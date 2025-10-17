Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 13:13

В Кремле заявили о телефонном разговоре Путина и Орбана

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль в ближайшее время расскажет подробности этой беседы, передает ТАСС.

Этот телефонный разговор состоялся, — сказал Песков.

Ранее Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что созвонится с Путиным в пятницу, 17 октября. По его словам, разговор состоится в первой половине дня. Премьер Венгрии также отметил, что встреча российского президента с главой Белого дома Дональдом Трампом может пройти через неделю после переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто дал оптимистическую оценку состоявшемуся разговору Путина и Трампа. Он подчеркнул важность их предстоящей личной встречи, которая может пройти в венгерской столице.

В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что саммит между РФ и США может пройти в ближайшее время. По его словам, телефонный разговор президентов двух стран прошел продуктивно.

