Чебуреки из лаваша с крабовой начинкой! Вкуснятина без тонны масла! Этот невероятно быстрый и вкусный чебурек с крабовой начинкой в лаваше станет любимой закуской для внезапных гостей или просто к чаю. Хрустящая золотистая корочка снаружи и сочная, ароматная начинка внутри покорят вас с первого укуса. Готовится за считаные минуты из самых простых и доступных ингредиентов.

Ингредиенты

Лаваш армянский круглый — 4 шт. Крабовые палочки — 200 г Сыр твердый — 100 г Чеснок — 1–2 зубчика Яйцо вареное — 1–2 шт. Помидоры черри — 5–7 шт. Масло растительное для жарки (по желанию)

Приготовление

Крабовые палочки и вареные яйца необходимо мелко нарезать или натереть на крупной терке. Сыр также натирают на терке, помидоры черри режут мелкими кубиками, а чеснок пропускают через пресс или мелко рубят. Все подготовленные ингредиенты для начинки складывают в одну миску и тщательно перемешивают. Армянский лаваш раскладывают на столе и равномерно распределяют приготовленную начинку по одному краю. Лаваш складывают пополам и, смачивая края, прижимают их друг к другу, получается форма полукруга. Обжаривают на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до появления аппетитной золотистой корочки. Готовый чебурек лучше всего подавать сразу же, горячим и хрустящим.

Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.