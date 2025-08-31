День знаний — 2025
31 августа 2025 в 05:30

Чебуреки из лаваша с крабовой начинкой! Вкуснятина без тонны масла

Чебуреки из лаваша с крабовой начинкой! Вкуснятина без тонны масла! Этот невероятно быстрый и вкусный чебурек с крабовой начинкой в лаваше станет любимой закуской для внезапных гостей или просто к чаю. Хрустящая золотистая корочка снаружи и сочная, ароматная начинка внутри покорят вас с первого укуса. Готовится за считаные минуты из самых простых и доступных ингредиентов.

Ингредиенты

  1. Лаваш армянский круглый — 4 шт.
  2. Крабовые палочки — 200 г
  3. Сыр твердый — 100 г
  4. Чеснок — 1–2 зубчика
  5. Яйцо вареное — 1–2 шт.
  6. Помидоры черри — 5–7 шт.
  7. Масло растительное для жарки (по желанию)

Приготовление

  1. Крабовые палочки и вареные яйца необходимо мелко нарезать или натереть на крупной терке. Сыр также натирают на терке, помидоры черри режут мелкими кубиками, а чеснок пропускают через пресс или мелко рубят. Все подготовленные ингредиенты для начинки складывают в одну миску и тщательно перемешивают.
  2. Армянский лаваш раскладывают на столе и равномерно распределяют приготовленную начинку по одному краю. Лаваш складывают пополам и, смачивая края, прижимают их друг к другу, получается форма полукруга. Обжаривают на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до появления аппетитной золотистой корочки. Готовый чебурек лучше всего подавать сразу же, горячим и хрустящим.

Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.

лаваш
крабовые палочки
простой рецепт
чебуреки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
