«Результаты планомерной работы»: в Минпромторге оценили новинки «АвтоВАЗа»

Новые модели «АвтоВАЗа» — Lada Iskra и Azimut занимают сильные позиции в своем сегменте, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости. По его словам, он познакомился с этими моделями еще во время их концептов.

И Iskra, и Azimut — это результаты планомерной работы «АвтоВАЗа» над расширением модельного ряда в соответствии со стратегией развития компании. С обеими моделями познакомился лично еще на стадии концептов, они вполне конкурентоспособны в своем сегменте, — поделился Алиханов.

Министр подчеркнул, что ключевой особенностью всех моделей Lada является их доступная цена благодаря высокому уровню локализации, более низкая стоимость эксплуатации по сравнению с зарубежными аналогами и разветвленная сеть сервисных центров.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ представил принципиально новую модель — Lada Iskra, которая должна стать самой популярной Lada в будущем. Автомобиль разрабатывался с учетом современных требований к безопасности и производственным процессам. Первый показ Iskra состоялся летом 2024 года, а сборка машин началась в 2025 году. В АвтоВАЗе утверждают, что «Искра» получит 4 звезды на независимых краш-тестах.