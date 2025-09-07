Меренговый рулет без сахара и муки: ПП-версия обалденной вкуснятины

Меренговый рулет с нежным кремом в ПП-версии — это десерт, который сочетает воздушную текстуру и минимальную калорийность (всего 120 ккал на порцию). Эта обалденная вкуснятина готовится без сахара и муки!

Рецепт: для меренги взбейте 4 белка с заменителем сахара (эритрит или стевия) до устойчивых пиков, добавьте 1 ч. л. лимонного сока и 1 ст. л. кукурузного крахмала для пластичности. Распределите массу на пергаменте прямоугольным слоем (1,5 см толщиной) и выпекайте 60–70 минут при 110 °C. Полностью остудите. Для крема взбейте 250 г греческого йогурта с ванилью и заменителем сахара, добавьте 100 г размягченного творога и свежие ягоды. Равномерно распределите крем на меренге, аккуратно сверните рулет и охладите 2–3 часа.

Этот меренговый рулет богат белком, не содержит жиров и идеален даже для строгой диеты. Это доказательство, что ПП-десерты бывают восхитительными.

