Готовим реально диетический торт: ешьте и худейте с этим рецептом

Этот морковный торт кардинально отличается от традиционных рецептов и представляет собой полезный десерт с минимальной калорийностью. В основе — натуральная сладость моркови и сухофруктов без добавления сахара, а также цельнозерновая мука вместо пшеничной. Нежный, влажный и ароматный торт станет идеальным выбором для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от десертов.

200 г тертой моркови смешивают с 100 г фиников без косточек, 2 яйцами и 50 мл растительного масла. Добавляют 100 г цельнозерновой муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли и специи по вкусу: корицу, мускатный орех, имбирь. Тесто выливают в форму и выпекают при 180 °C 30–35 минут. Для крема взбивают 200 г обезжиренного творога с ванильным экстрактом и небольшим количеством стевии. Готовый остывший торт промазывают кремом.

