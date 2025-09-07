Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 15:47

Назван возможный ответ РФ на ввод войск ЕС на Украину до заключения мира

Военэксперт Кнутов: РФ может ответить ядерным ударом на ввод войск ЕС на Украину

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российская армия может нанести тактический ядерный удар в ответ на ввод войск стран Запада на Украину до заключения мирного соглашения, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он подчеркнул, что подобные действия лидеров европейских государств приведут к началу третьей мировой войны.

Прозвучала страшная вещь. Депутат [Верховной] Рады [Алексей] Гончаренко сказал о том, что, в общем-то, армии Украины нечем воевать. С другой стороны, он заявил о том, что войска НАТО будут введены до заключения мирного соглашения. То есть это прямая интервенция. По сути, это третья мировая война и основание для нас применить тактическое ядерное оружие против этих сил, если такое решение будет принято со стороны Брюсселя. Это очень опасное решение, поэтому мы на него должны реагировать заранее соответствующим образом. Я имею в виду и наш МИД, и средства массовой информации, ― объяснил Кнутов.

Военэксперт отметил, что у Вооруженных сил Украины назревает острый дефицит солдат. Нехватка личного состава является основной причиной привлечения в украинскую армию наемников из других стран, добавил он.

Это говорит о том, что действительно дефицит личного состава у ВСУ значительный, что они вынуждены привлекать наемников. У ВСУ назревает очень мощный кризис. Он связан именно с тем, что лозунг «воевать до последнего украинца» начинает потихоньку сбываться, ― добавил Кнутов.

Ранее Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что любой иностранный контингент на Украине станет законной военной целью для российских ракет. По его словам, для Киева ввод зарубежных войск станет началом оккупации.

Софья Якимова
С. Якимова
