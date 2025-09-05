Сэндвич без хлеба: идея, которая экономит калории и время

Этот подход к приготовлению сэндвичей позволяет создать легкий и полезный перекус без использования хлеба. Замена мучной основы значительно снижает калорийность блюда, сохраняя его сытность. Такой вариант идеально подходит для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от любимых блюд.

Два листа пекинской капусты или салата романо используют вместо хлеба. На один лист выкладывают слоями: 2 ломтика авокадо, 3–4 кусочка запеченной индейки или куриной грудки, кружок помидора и несколько листиков свежего шпината. Сверху покрывают вторым листом капусты и слегка прижимают. Для усиления вкуса можно добавить тонкий слой хумуса или греческого йогурта с зеленью.

