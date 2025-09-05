Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025

Хлеб без дрожжей и покупных пачек: старинный секрет закваски

Кажется, что воздушный хлеб невозможен без дрожжей. Но столетиями хозяйки пекли его иначе, используя силу природной ферментации. Главным инструментом служила закваска — живой организм, который передавался из поколения в поколение.

Закваска — это симбиоз диких дрожжей и молочнокислых бактерий. Эти микроорганизмы присутствуют в муке и воздухе, и им нужны лишь правильные условия, чтобы ожить. Всё начинается с простой смеси муки и воды, оставленной в тепле на несколько дней.

В процессе ферментации микроорганизмы питаются сахарами из муки, выделяя углекислый газ и спирт, которые поднимают тесто. Молочнокислые бактерии формируют особый аромат и лёгкую кислинку, делающую хлеб узнаваемым.

Забота о закваске напоминает уход за живым существом: её регулярно «подкармливают» новой порцией муки и воды. Такой уход поддерживает баланс и активность микрофлоры.

Главное преимущество хлеба на закваске — его польза для здоровья. Длительное брожение разрушает фитиновую кислоту в злаках, облегчая усвоение минералов. Такой хлеб имеет низкий гликемический индекс, дольше сохраняет чувство сытости и отличается эластичной текстурой благодаря неторопливой ферментации.

Каждая закваска уникальна: её вкус зависит от микрофлоры дома, региона и используемой муки. Поэтому хлеб, приготовленный по старинным рецептам, всегда имел особенный аромат и неповторимый вкус.

Возрождение интереса к этому методу — это возвращение к истокам ремесла, где выпечка становится не просто готовкой, а настоящей философией отношения к еде. Процесс требует времени и терпения, но наградой становится ароматная, хрустящая буханка, вкус которой невозможно забыть.

